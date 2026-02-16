Bundesliga 2'nin 22. haftasında Schalke 04, deplasmanda Holstein Kiel'i Kenan Karaman ve Hasan Kuruçay'ın golleriyle 2-1 yenerek liderlik koltuğunu devraldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Schalke 04 Teknik Direktörü Miron Muslic'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KOKLAYABİLDİĞİN TEK ŞEY LAHMACUN"

Maç öncesi oyuncusu Kenan Kuruçay'ın yanına gelerek, "Hocam, bir gol kokusu alıyorum" dediğini söyleyen Muslic, kendisine "Koklayabildiğin tek şey lahmacun" yanıtını verdiğini aktardı.

HASAN YANITI SAHADA VERDİ

29 yaşındaki Türk stoper ise hocasına yanıtı sahada verdi. Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Hasan, fileleri havalandırarak Kiel deplasmanında farkı ikiye çıkardı.

Maçın ardından teknik direktör Muslic ise "Gol atarak bana güzel bir cevap verdi. Devre arasında kendisinden özür diledim" diyerek oyuncusunun gönlünü aldığını ifade etti.

Bundesliga 2'de 22. haftanın sonunda Kiel galibiyetiyle puanını 43'e yükselten Schalke, 42 puanlı Darmstadt'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Öte yandan Schalke'nin ilk golünü atan eski Türk milli futbolcu Kenan Karaman'ın ise bu sezon 8 gol, 3 asist ile 11 gole direkt katkısı bulunuyor.