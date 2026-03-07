Alman medya devi Axel Springer’in, İngiltere’nin en köklü basın kuruluşlarından Telegraph 575 milyon sterlin (yaklaşık 766 milyon dolar) Media Group’u bünyesine katıyor.

Financial Times’ın (FT) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Axel Springer, Telegraph Media Group için 575 milyon sterlin (yaklaşık 766 milyon dolar) ödemeyi kabul etti.

Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, devir sürecine ilişkin henüz şirketlerden resmi bir açıklama yapılmadı.

DAİLY MAİL GRUBU TALİP OLMUŞTU

Telegraph Media Group için daha önce de çeşitli satın alma girişimleri gündeme gelmişti. Geçtiğimiz Kasım ayında, Daily Mail’in sahibi olan Daily Mail and General Trust (DMGT), grup için 500 milyon sterlinlik bir teklif sunmuştu. Ancak bu hamle, kamu yararı ve pazar rekabetine ilişkin endişeler nedeniyle düzenleyici kurumların incelemesine takılarak sonuçsuz kalmıştı.

ALMAN DEVİ NÜFUSUNU ARTIRIYOR

Politico ve Business Insider gibi markaları da bünyesinde bulunduran Axel Springer’in bu hamlesi, şirketin İngilizce konuşulan medya pazarlarındaki nüfuzunu artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.