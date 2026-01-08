Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile kurumun eski genel müdürü Veyis Ateş’in adının geçtiği yeni ifadeler dosyaya girdi. Bir spikerin beyanına göre; bazı buluşmalarda kokaine, “kokoreç” adı verilmiş. Maddeleri de Veyis Ateş getirmiş. İşte kadın spikerin ifadesinin öne çıkanları:

- Mehmet Akif Ersoy ile 2017’de sosyal medya üzerinden tanıştık. 2018’in temmuz ayında Kilyos’ta Suma Beach isimli plajda düzenlenen Big Burn festivaline birlikte katıldık. Burada Akif, yanımda getirdiğim arkadaşıma sarkıntılık yaptı.

- 4 Mayıs 2019’da Akif’in evindeydik. Akif, “Birazdan Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek” dedi.

14 Ağustos 2022’de Çırağan Sarayı’nda evlenen Mehmet Akif Ersoy ile Pınar Erbaş, 8 ay sonra boşandı.

TORBACIYI KAPIYA GETİRDİK

- Veyis Ateş, cebinden uyuşturucu olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Evde dört kişiydik, hepimiz kullandık. Bu, Akif ve benim ilk uyuşturucu deneyimimizdi.

- Akif’in evinde daha sonraları da buluştuk. Veyis Ateş vardı. Bir görüşmede üç kişi, diğerinde ise tanımadığım iki kadın dahil toplam beş kişi uyuşturucu kullandı. Her iki buluşmada da maddeleri Veyis getiriyordu.

- Pandemide Akif, evine çağırdı. Evde Ahmet Göçmez ile birkaç kişi daha vardı. Mutfakta bir tabak içinde kokain vardı. Ortamda herkes kokain kullandı.

- Akif’in evindeyken çok sarhoş olmuştum. Uyuşturucu siparişi verildi. Biz D. isimli kadın ile kapıya çıktık. Torbacıyı evin kapısına getirdik. Torbacı uyuşturucu maddeyi verip gitti.

Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş

‘Eşime uygunsuz mesajlar attı’

Mehmet Akif Ersoy, ifadesinde eski İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir hakkında şok ifadeler kullandı. Özdemir ile yüz yüze hiç tanışmadığını belirten Ersoy, taciz iddiasında bulundu:

‘BENDEN ÖZÜR DİLEDİ’

“Herhangi bir hukukum yoktur. Bir Cumhurbaşkanlığı seyahatinde eski eşim Pınar’a münasebetsiz mesajlar attığı için kendisi ile telefonda tartışmıştım. Kendisi de özür mesajı atmıştı.”

10 Temmuz 2025’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 20 gün sonra 30 Temmuz’da ise İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alınmıştı.

Uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy ile adı geçen İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü olan Furkan Torlak da aralık ayında istifa etmişti. Tartışma konusu olan bir başka isim ise Mümine Sena Yıldız.

Çağatay Özdemir

YILDIZ’I PARLADI!

19 Aralık’taki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mümine Sena Yıldız’ın da uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Yıldız’ın önce TRT’de sonra İletişim Başkanlığı’nda çalışması, “kim işe aldırdı” sorularını doğurdu.

Yıldız’ın İletişim Başkanlığı’na hiç gitmeden maaş aldığı iddia ediliyordu. Nitekim kendisine ulaşılamadığı için görevine son verilmişti.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI AYET PAYLAŞTI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Sena Yıldız sosyal medyadan, Hicr Suresi 97. Ayeti paylaştı.

Ela Rümeysa Cebeci

Ersoy: ilişkimiz yoktu

Gel takılalım diyen Ela beni evine davet etti

Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonunun en çok konuşulan isimlerinden olan eski Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci hakkında da konuştu. Cebeci ile hiç yalnız görüşmediğini söyleyen Ersoy, şu ifadeyi verdi:

“Ela’nın işe girmesi için Fevzi Çakır aracılık yaptı. Benim onla bir ilgim yoktur. Hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan iki gün önce beni kahve içmeye çağırdı. Ben de ‘Aynı kurumda çalışıyoruz, dışarıda görüşmemiz uygun olmaz’ dedim. O da ‘Sen de bekarsın ben de bekarım evde görüşelim’ demişti.”

Ahmet Göçmez

Ahmet benim için sipariş veriyordu

İşadamı Ahmet Göçmez ile yakın arkadaş olmasından eski eşi Pınar ile bazı arkadaşlarının rahatsız olduğunu belirten Mehmet Akif Ersoy, nasıl uyuşturucu bulduğunu şu sözlerle anlattı:

“Uyuşturucuyu, Ahmet’in ve Gizem’in evi dışında kullanmadım. Pınar’la ayrılık sürecinde evden ayrıldım. O süreçte uyuşturucu bulamadığım için Ahmet’ten istedim. Bir iki defa bana verdi. Bazen Ahmet’i arayıp sipariş etmesini söyledim. Tanınan birisi olduğum için kendi telefonumdan sipariş etmiyordum.”