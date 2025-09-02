Zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca Cola grubuna ait ürünlerine zam geldiğini açıkladı.

80 TL OLDU

Zamlı tarifeler 2 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2 Eylül itibarıyla Coca Cola ürünlerinde bir zam geçişi daha olacak. Coca Cola Fanta ve Sprite çeşitleri 2.5 LT 80 TL, 2 LT Coca Cola Fanta Sprite çeşitleri 70 TL, 1.5 LT Coca Cola Fanta Sprite çeşitleri 60 TL olacak” ifadelerini kullandı.

NİSAN AYINDA DA ZAM GELMİŞTİ

Coca-Cola Nisan ayında da zam yapmış ve 2,5 litrelik fiyatı 70 liraya yükselmişti.