Elinize buz gibi bir kola aldığınızda muhtemelen alt kısmındaki bombeli yapıya hiç dikkat etmemişsinizdir. Bu küçük detay, sadece tasarım estetiğinden ibaret değil aynı zamanda içeceğin güvenli şekilde korunmasını sağlarken aynı zamanda pratik bir işlev de üstleniyor.

HEM PATLAMADAN KORUNUYOR HEM DE MASADA DURUYOR

Kutu içeceklerin altındaki bombe, alüminyumun yüksek basınca dayanabilmesi için geliştirildi. İnce yapılı bu malzeme, karbonasyon nedeniyle içeride oluşan yaklaşık 90 psi (6 atmosfer) basınca tek başına dayanamazdı. Bombeli tasarım sayesinde kutular hem patlamadan korunuyor hem de masada daha dengeli duruyor.

Mühendisler, bu yapıyı sıradan bir detay olarak değil, ürünün güvenliğini sağlayan kritik bir parça olarak tanımlıyor.

TASARIMIN KÖKENİ 1960’LARA DAYANIYOR

Bugün sıradan bir detay gibi görünen bu bombe, aslında 1960’lı yılların sonunda ortaya çıktı. O döneme kadar içecekler cam şişelerde satılıyordu. Coca-Cola gibi büyük üreticilerin alüminyum kutulara geçmesiyle mühendisler, yeni ambalajın dayanıklılığını artırmak için farklı form arayışlarına girdi. Sonuçta, bombeli taban tasarımı standart haline geldi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Son günlerde TikTok’ta paylaşılan bir video bu yapının başka bir kullanım alanını da gösterdi. Kullanıcı Jordan_The_Stallion8, kutunun alt kısmındaki bombenin başka bir kutunun açma halkasını kaldırmak için kullanılabileceğini anlattı.

Yöntem oldukça basit:

İki kutu üst üste konuluyor. Üstteki kutunun bombesi, alttaki kutunun açma halkasına oturtuluyor. Hafifçe bastırıldığında alt kutu kendiliğinden açılıyor. Böylece tırnak kırma ya da parmak zorlamadan kutu açmak mümkün hale geliyor.