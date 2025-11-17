Adana'da özel bir kolejde görevli bir bilişim teknolojileri öğretmeninin, kadın öğretmenlerin ve öğrencilerin tuvaletlerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı. Görüntüleri internet üzerinden sattığı tespit edilen öğretmen tutuklanırken, okul yönetiminin olaydan yıllardır haberdar olduğu iddia edildi.

soL haber'in aktardığına göre olayın, 2019 yılından bu yana sürdüğü ve okul yönetiminin durumdan haberdar olduğu halde hiçbir işlem yapmadığı iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, okulda görev yapan bir kadın öğretmen, tuvaletteki ışık yansımasından şüphelenerek tavandaki kamerayı fark etti. Durumu yönetime ve polise bildiren öğretmen, daha sonra tehdit edildiğini söyleyerek yaşadığı korku üzerine kendisini bir odaya kilitleyip polisi aradı.

EVDE YAPILAN ARAMADA YÜZLERCE KAYIT BULUNDU

Olayın ardından emniyet ekipleri okulda ve şüpheli öğretmenin evinde arama yaptı. Aramalarda, çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı ve öğrencilere ile öğretmenlere ait kişisel görüntüler ele geçirildi. İncelemelerde, kayıtların yurtdışındaki bir çevrimiçi ağ üzerinden satıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“OKUL YÖNETİMİ YILLARDIR BİLİYORDU” İDDİASI

Bazı öğretmenlerin ifadelerine göre, okul yönetimi olaydan yıllar önce haberdar olmasına rağmen herhangi bir adım atmadı. İddialara göre yönetim, konunun duyulmaması için personellere baskı yaptı, bazı öğretmenleri tehdit etti. Veliler, olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunarak, okulda kapsamlı bir denetim yapılmasını talep etti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda ihmali bulunduğu iddia edilen okul yönetimi hakkında da ayrı soruşturma başlattı. Eğitim sendikaları, yaşananları “mahremiyetin ağır ihlali” olarak nitelendirdi ve tüm özel okullarda benzer risklere karşı gizlilik ve güvenlik denetimlerinin artırılması çağrısında bulundu.