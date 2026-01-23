İlk yarıyılın bitmesiyle özel okullarda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kayıtları başladı. MEB kararıyla ilk kez bu yıl özel okullar, aralık ayı TÜFE (yüzde 30.89) ve ÜFE (yüzde 27.67) ortalamasını yüzde 1.05 ile çarparak eğitim ücretlerini belirleyecek. MEB’in eğitim ücretlerine getirdiği tavan sınıra göre ara sınıflar için en fazla yüzde 30.74 ve 1., 5. ve 9. sınıflara yüzde 43.9 zam yapılabilecek.

ZAM YÜZDE 200’Ü GEÇTİ

Eğitim ücreti milyonları aşan bazı özel okullar; yemek, etüt ve kaynak kitap alınması şartıyla öğrenci kaydı yapmaya başladı. Yemek ücretleri 2025-2026 kayıtlarında günlük 200 TL ile 590 TL arasındayken 2026-2027 eğitim yılında yüzde 200’ü aşan zamla birlikte günlüğü 1650 TL’ye kadar çıktı.

EĞİTİM ÜCRETİ 3 MİLYON TL

LGS sınav sonuçlarına göre öğrenci alan okullar henüz ücret açıklamadı. 2025-2026’da yatılı ve yemek dahil ücreti 2 milyon 360 bin TL olan Robert Kolej, yeni kayıtta hazırlık ve 9. sınıf ücretlerini yüzde 43.9+ yüzde 1.05 zamla 758 bin 592 TL artırabilecek. Hazırlık ve 9. sınıf ücreti 2.5 milyona çıkarken yemek, yurt ve taksitli ödemeyle yıllık ücreti 3 milyon TL’yi aşıyor.

2026-2027 yılı eğitim ve yemek ücretleri

BİLFEN OKULLARI: Eğitim, 9. sınıfta 1 milyon 375 bin TL. Kitap-kırtasiye 86 bin TL. Etüt, 84 bin 590 TL. Kıyafet 31 bin 748 TL. Bilfen Çamlıca Koleji’nde halen 156 bin TL olan yemek, yeni eğitim yılında 247 bin 500 TL oldu.

TED RÖNESANS: İlkokul 1 milyon TL, ortaokul 1 milyon 98 bin TL, lise 1 milyon 353 bin TL. 210 bin TL yemek parasıyla ilkokul 1 milyon 253 bin TL, lise 1 milyon 495 bin TL. Yemek ücreti 143 bin TL’den 199 bin 500 TL’ye çıktı.

BJK KABATAŞ VAKFI: Anaokulu 1 milyon 170 bin TL, ilkokul ve ortaokul 1 milyon 540 bin TL. Yemek ücreti 190 bin 999 TL. Yemek ücretine indirim yok. BJK kongre üyelerinin, torunlarına yüzde 20 indirim var.

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI: 2026-2027 yılı ücreti 883 bin TL’den başlayıp 1 milyon 194 bin 600 TL’ye kadar çıkıyor. Yemek ücreti 80 bin TL’den yüzde 100 artışla 165 bin TL’ye çıktı.

ÖZEL ANABİLİM İLKOKULU: Tüm sınıflarda peşin-taksitli fark etmeksizin eğitim ücreti 815 bin TL. Yemek ücreti 195 bin TL. Yemekle birlikte ücreti 1 milyon 10 bin TL. 14 Mart sonrası kayıt yaptıran 50 bin TL fazla ödeyecek.

TERAKKİ VAKFI OKULLARI: Eğitim ücreti 830 bin TL ile 1 milyon TL arasında. 4. sınıf ücreti 553 bin TL iken 5, 6 ve 7. sınıf ile 9. sınıf ücreti 1 milyon TL. İlkokul 4. sınıf ile 5’inci sınıf ve 8. sınıf ile 9. sınıf arasında ücret farkı 448 bin TL.

VELİLER TEPKİLİ

“ISTAKOZ MU YEDİRECEKSİNİZ?”

Z.A: “İstanbul’da zincir bir okula giden oğlum için yemek alınması zorunlu tutuldu. Yemek parası yıllık 200 bin TL ve günlüğü bin 333 TL’ye geliyor. Veliler, ‘Istakoz mu yedireceksiniz?’ diye espri yapardık, gerçek oldu.”

“YEMESE DE ALMANIZ ŞART” DEDİLER

B.K: “Kızım lise 2. sınıfa geçecek. Erken kayıt için gittik. Bu yıl ilk kez, ‘Yese de yemese de yemek almanız şart’ denildi. Ara ve yarıyıl tatilini çıkınca 180 eğitim günü 150’ye iniyor. Hesapladık günlük yemek parası 1650 TL.”

“ÖDEMEYENİ KAYDETMİYORLAR”

S.Ö: “Devlet okullarında kalite düşük ve güvenlik yok. Mühendisim, eşim doktor. Bir çocuğumuz var. ‘Etütlere gelse de gelmese de, yemeği yese de yemese de almak zorunlu’ dediler. Ödemeyeni, okula kaydetmiyorlar.”

Soru-Cevap?

Özellerin ortalama ücreti ne kadar?

Türkiye’de kolejlerin ortalama ücreti 240 bin TL ile 320 bin TL arasında değişiyor. Büyükşehirlerde ise ortalama ücret 450 bin TL ile 600 bin TL arasında.

Yemek zorunlu tutulabilir mi?

ÖZEL Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okullar, velileri yemek satın almaya zorlayamaz. Okul öncesi ve ilkokulda, çocukların sağlıklı fiziki gelişimi için tavsiye edebilirler.

Kitap ve ulaşım ücreti nasıl belirlenir?

Yeni yönetmeliğe göre kitap, kırtasiye ve yardımcı kaynaklara enflasyon oranından zam yapılabilir. Yemek ve ulaşım bunun dışında kalıyor. Servis ücretini UKOME belirler, kolejler belirleyemez.

Etüt almaya mecbur musunuz?

Öğrenci, velisi isterse etütlere katılır. Velilere zorla etüt satılamaz. Etütlerin ayrıca ücretlendirilmesi yönetmelikte var. Sınav senesi 8’inci sınıf ve 12’nci sınıflara etüt önerilebilir.