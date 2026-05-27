Bayram ziyaretleri sırasında sık öğün tüketilmesi, porsiyon kontrolünün kaybedilmesi ve fiziksel aktivitenin azalması sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Özellikle kalp-damar, diyabet ve böbrek hastalarının bayram boyunca “küçük bir kaçamaktan bir şey olmaz” düşüncesiyle kontrolsüz beslenmemeleri gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Selva Oturakçıibogil, hayati uyarılarda bulundu:

Damar sertliği riski artar

Bayram ziyaretleri boyunca sık öğün tüketilmesi, porsiyon kontrolünün kaybedilmesi ve fiziksel aktivitenin azalması sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırıyor. Özellikle kronik kalp ve damar hastalığı bulunan bireylerde aşırı kırmızı et tüketimi; kolesterol ve doymuş yağ alımını artırarak damar sertliği riskini yükseltiyor. Bayram döneminde etlerin genellikle kavurma, kızartma ve yağ kullanılarak hazırlanması kalp sağlığını daha da olumsuz etkiliyor.

Sağlığınız için bu uyarılara kulak verin

Bayram boyunca sağlık sorunları yaşanmaması için öncelikle kırmızı et tüketiminin dengeli şekilde planlanması önemli.

- Öğünlerde etin yanında mutlaka bol yeşillik, salata, zeytinyağlı sebze yemekleri ve lifli besinlere yer verilmesi gerekiyor. Böylece sindirim sistemi desteklenirken porsiyon kontrolü de daha kolay sağlanıyor.

- Ayrıca tüketilecek bol miktardaki su, sindirimi kolaylaştırırken aynı zamanda yarattığı tokluk hissi sayesinde kilo alımının önüne geçmeye katkı sağlıyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise su tüketimini gün içerisine yaymak oluyor. Çünkü gereğinden fazla su tüketimi, tansiyon ve nefes darlığı sorunlarına yol açabiliyor.

- Diyaliz hastalarının ise sıvı tüketimini mutlaka kontrolü altında oldukları doktor ve diyetisyenlerine danışarak planlaması gerekiyor.

- Kronik hastalığı bulunan bireylerin ilaç düzenlerini de aksatmamaları büyük önem taşıyor.

Pişirme yöntemleri önemli

- Yeni kesilmiş etlerin hemen tüketilmesi yerine bir süre dinlendirilmesi sindirimi kolaylaştırıyor.

- Bunun yanı sıra etlerin sadece tüketim sıklığı ve miktarı değil pişirme yöntemi de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Kızartma ve kavurma yerine; haşlama, ızgara, fırında pişirme veya kendi suyunda yağ eklemeden pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi önem kazanıyor.

- Et pişirilirken yemeğe fazladan yağ eklenmemesi, kuyruk yağı ve iç yağ kullanımından kaçınılması gerekiyor.

- Ayrıca mangal yapılacaksa etlerin yüksek ateşte yakılmadan pişirilmesine de dikkat edilmesi kanserojen etkilerin önlenmesi açısından fayda sağlıyor.

Tatlılara değil tuzlu yiyeceklere de dikkat!

Bayramda sadece tatlı değil, tuzlu ikramlara da dikkat edin. Özellikle yüksek kolesterolü olanlar, diyabet ve kalp-damar hastalarının tatlı tüketiminde dikkatli olmaları gerekiyor.

Fazla miktarda tuz kullanılarak hazırlanan etler de tansiyon hastalarında ani tansiyon yükselmelerine neden olabiliyor. Bunun sonucunda baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, ödem ve kalp ritim bozuklukları görülebiliyor. Özellikle hipertansiyon ve kalp yetmezliği bulunan bireylerin tuz tüketimine bayram süresince mutlaka dikkat etmesi gerekiyor.

Böbrek fonksiyonları birden bozulabilir

Kronik böbrek hastalarında ise aşırı et tüketimi böbreklerin çalışma yükünü ciddi şekilde artırıyor.

Kırmızı etin yüksek protein içeriği nedeniyle fazla tüketilmesi kandaki üre ve kreatinin değerlerinde yükselmelere yol açıyor. Bunun yanı sıra yoğun tuz tüketimi vücutta sıvı tutulmasına neden olarak tansiyonu yükseltebiliyor ve böbrek fonksiyonlarının daha da kötüleşmesine davetiye çıkartabiliyor. Özellikle ileri evre böbrek hastalarında potasyum ve fosfor dengesinin bozulması; halsizlik, kas güçsüzlüğü, ödem ve kalp ritim problemleri gibi ciddi sonuçlara sebep olabiliyor.