CHP’den AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel’ın, koltuğa oturduktan bir hafta sonra HAS Parti kurucularından İlyas Dönmez’in Aktif Sanat İnşaat adlı şirketine ihale verdiği ortaya çıktı.

BİR HAFTA SONRA İKİ İHALE

Aynı gün sözleşmesi imzalanan iki ihalenin bedeli ise tam 173 milyon TL oldu.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre ayrıntılar şöyle:

- 17 Mart 2025 tarihinde “2025 Yılı 2’nci Bölge Park Yapımı ve Çevre Düzenlemesi” ihalesi. Yedi şirket teklif verdi, ihaleyi Aktif Sanat İnşaat şirketi 82 milyon 720 bin TL’ye aldı.

- Aynı gün “2025 Yılı Beykoz 1’inci Bölge Park Yapımı ve Çevre Düzenlemesi” ihalesini de aynı şirket 90 milyon 452 bin TL’lik teklifiyle aldı. İhaleye beş şirket katılmıştı.

- 15 Nisan 2025 tarihinde şirkete verilen iki ihalenin sözleşmeleri imzalandı.

- Özlem Gürzel vekaleten seçildiği koltuğa 10 Mart’ta oturmuştu.

- 2014 yılından beri kamu ihalelerine giren şirket ilk defa bir CHP’li belediyeden ihale almış oldu.