Emekli, memur, asgari ücretli ve dar gelirli, açlık sınırının altında kalan maaşıyla geçim savaşı verirken, kamuda makam koltuğu olan üst düzey yöneticilere gece yarısı operasyonuyla 65 bin liraya ulaşan ek zam veriliyor.

AKP ve MHP’nin getirdiği ve muhalefetin de desteklediği önerge ile TRT Genel Müdürü’nden Diyanet İşleri Başkanı’na kadar kamudaki tüm başkan, başkan yardımcıları ve genel müdürlerin maaşına zam yapılacak. Valiler, kaymakamlar, yüksek yargı mensupları müfettişler, uzmanlar da zamdan yararlanacak.

YENİ YILDA EK ARTIŞ

2026 yılı Bütçe Kanun teklifine gece yarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda eklenen bir maddeyle devlette daire başkanı ve üzerinde makamı olan tüm yöneticiler 10 bin lira ile 65 bin lira arasında değişen tutarlarda ek zam alıyor. TRT Genel Müdürü, Yükseköğretim Başkanı (YÖK), Diyanet İşleri Başkanı, yüksek yargı mensupları, tüm genel müdür ve başkan, yardımcılarının maaşına zam gelecek. Bu isimlerin yeni yıl maşlarına ayrıca yüzde 20 civarında toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan zam daha yapılacak.

Üst düzey yöneticiler yapılan zam ‘uzman, denetçi, müfettiş gibi teknik personelin ismi öne çıkarılarak’ gizlenmeye çalışıldı. Kamunun yükünü çeken bu personele 27 bin lira zam verilirken, üst düzey yöneticilerin zammı 65 bin liraya kadar çıktı. Teklif, TBMM Genel Kurul’da görüşüldükten sonra yasalaşacak.

Kamuda ‘başkan’ sıfatı olan tüm yöneticilerle il müdürlerine 35 bin lira ile 65 bin lira arasında zam verilecek. Bu zamdan Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanı, başkan yardımcıları, TBMM Genel Sekreteri yararlanacak.

Cumhurbaşkanı’nın koruma ekibine zam

Önergeyle üst düzey personeller de unutulmadı. Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri’ne 48 bin lira ilave zam yapılacak. TRT Genel Müdürü, kamu baş denetçisi, YÖK Başkanı, ÖSYM Başkanı, YÖK üyeleri ve benzer kadrolardaki yöneticiler 23 bin lira ile 45 bin lira arasında değişen tutarlarda zam alacak. Vali ve kaymakam gibi tüm mülki idare amirlerine ek zam yapılacak. Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele de ek zamlar verilecek.

Vergi veya kesinti yapılmayacak

Benzer şekilde başmüfettiş, denetçi ve benzeri kariyer uzmanlarına derecelerine göre 10 bin TL ile 36 bin TL arasında ek zam verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki uzman ve denetçi kadrolarındakilere 27 bin lira zam yapılacak. Üst kurullarda görevli uzman ve denetçiler de 27 bin lira zam alacak. Ödemeden vergi veya kesinti yapılmayacak. Cumhurbaşkanına da bu ödemenin miktar ve usulünü tespit etme yetkisi verildi.