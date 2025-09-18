Türkiye’yi derinden sarsan ve 36’sı çocuk 78 cana mal olan Bolu Grand Kartal Otel faciası duruşması 22 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Olayın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen ne bir bakan ne de bir bürokrat kendisini sorumlu hissetmedi, kimse istifa edip koltuğunu terk etmedi, yüzlerce ihmal ortaya çıktı ama herkes topu birbirine attı. 21 Ocak 2025’de meydana gelen olayla ilgili açılan davada ilk duruşma 7 Temmuz’da yapılmış ve 10 gün süren yargılama sonucu dava 22 Eylül’e ertelenmişti.

32 KİŞİ YARGILANIYOR

Davada 19’u tutuklu 32 sanık yargılanıyor. Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül ve diğer sanıklar hakkında 78 kişiyi “Olası kastla öldürme” suçundan 1950’şer yıl hapis, 35 kişiyi de “Olası kastla yaralama ve mala zarar verme” suçundan 178 yıl hapis cezası istendi.

Sanıklar arasında otel yöneticileri Ergül’ün damadı Emir Aras ile Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Emine Mürtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da var.

BAKANLIK YER ALMADI

Bu sanıklar hakkında da “Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22 yıl hapis isteniyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, otelin acil durum eylem planı, yangın ekibi ve yangın anında ilk yardım ekibinin eğitimsiz kişilerden oluşturulduğu vurgulandı. Mütalaada sorumlu bakanlıklar ve personeline ilişkin ifadelere ise yer verilmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sorumlular 10 gün içinde hesap verecek” dedi ancak tek bir yetkili sorumluluk alıp istifa etmedi.

Diğer ülkelerde sorumlular anında istifa etti

Başka ülkede yaşanan benzer facialarda ise bakanlar hatta başbakanlar bile istifa etti.

İşte yaşananlar:

- Yunanistan’da Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, bir vatandaşının feribottan düşüp boğularak ölmesi nedeniyle istifa etti.

- Letonya’da bir marketin çatısının çökmesi ve 54 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Başbakan Valdis Dombrovskis “Benim de sorumluluğum var” diyerek istifa etti.

- Kosta Rika Ulaştırma Bakanı Karla Gonzales, 5 kişinin öldüğü köprü çökmesi sonrası istifa etti.

- Bulgaristan’da 17 kişinin öldüğü trafik kazası sonrası Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev istifa etti.

- 50 kişinin öldüğü tren kazası sonucu Mısır Ulaştırma Bakanı Rashad al-Mateeni istifa etti.

- Gölde yaşanan tekne faciası sonrası da 15 turist hayatını kaybedince Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Mile Janakieski istifa etti.

- Norveç Oslo’da 77 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Adalet Bakanı Knut Storberget istifa etti. - Okullara bir hata sonucu küflü pirinç gönderilince Japonya Tarım Bakanı Seiichi Ota görevden ayrıldı.