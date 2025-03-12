Kombinizden gelen bazı kokular, ciddi tehlikelerin habercisi olabilir ve hızlı bir müdahale gerektirebilir. Kombi uzmanı Joshua Houston, özellikle ısıtma sistemlerinden gelen potansiyel olarak ölümcül kokulara karşı uyarıda bulundu.

Houston, çürük yumurta kokusu, yanık ve metalik kokularına karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Bu kokular, hızla harekete geçmenizi gerektiren tehlikeleri işaret ediyor. Houston, "Kazanlarla ilgili bu üç kokuyu tanımak çok önemli. Aksi takdirde, ciddi tehlikelerle karşılaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

İŞTE KAZANLARDAN GELEN 3 TEHLİKELİ KOKU

1- Çürük yumurta kokusu

Çürük yumurta kokusu, gaz kaçağının bir işareti olabilir. Böyle bir durumda, öncelikle enerji kontrol vanasından gaz kaynağınızı kapatın ve tüm ev halkını tahliye edin. Kıvılcım oluşma riski olduğu için bu adım hayati önem taşır. Ardından, bir teknik servisten yardım alın.

2- Yanık kokusu

Yanma kokusu, genellikle kazanlarda toz veya döküntülerin yanmasından kaynaklanabilir ve çoğu zaman büyük bir sorun değildir fakat koku 30 dakika içinde geçmezse, bu kazanınızın aşırı ısındığının bir göstergesi olabilir. Sıcak su kaynağınızda tutarsızlık varsa, gaz kaynağını kapatıp bir teknik servis çağırmak en doğru adım olacaktır.

3- Metalik koku

Metalik koku, gaz kaçağının veya kazanınızda bir yağ sızıntısının belirtisi olabilir. Bu kokuyu fark ettiğinizde aynı önlemleri almanız gerekmektedir. Öte yandan karbon monoksit sızıntısı da metalik kokuya neden olabilir. Karbon monoksit kokusuz olduğundan, gaz güvenliği mühendislerinin durumu kontrol etmesi son derece önemlidir.