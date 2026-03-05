Birkaç girişimci tarafından geliştirilen ve enerji sektöründe dikkat çeken "elektrikli termal boya" teknolojisi, konutlarda geleneksel ısınma yöntemlerine alternatif bir çözüm olarak sunuluyor. Karbon bazlı özel bir formüle sahip olan bu boya, elektrik enerjisini doğrudan ısıya dönüştürerek mekanları ısıtma kapasitesine sahip.

BOYANIN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN ELEKTROTLAR ARACILIĞIYLA ÇALIŞIYOR

Geliştirilen teknoloji, yüzeylere uygulanan ince bir boya tabakasının içine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla çalışıyor. Düşük voltajlı elektrik akımı ile etkileşime giren boya, direnç göstererek yüzey sıcaklığını artırıyor. Bu sistem duvarlar, tavanlar, yer karoları, parke altları ve hatta cam yüzeylere dahi uygulanabiliyor. Isı iletimini homojen bir şekilde gerçekleştiren yöntem, "uzak kızılötesi" dalgalar yayarak odadaki nesneleri ve canlıları doğrudan ısıtmayı hedefliyor.

FATURALARDA TASARRUF SAĞLIYOR

Üretici firmalar, sistemin klasik doğalgazlı kombi ve radyatör sistemlerine kıyasla önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Doğru ısı yalıtımı yapılmış binalarda, elektrik birim maliyetine rağmen yüksek verimlilik sayesinde faturalarda tasarruf sağlanabileceği öngörülüyor.

Kombi ünitesi, boru tesisatı ve radyatör peteklerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak iç mekanlarda yer kaybını önlüyor. Sistemin çalıştırılmasıyla birlikte yüzeylerin ısınma süresi, su bazlı sistemlere göre daha kısa sürede gerçekleşiyor.

STANDARTLARA UYGUN OLMASI GEREKİYOR

Enerji uzmanları, sistemin sürdürülebilir enerji arayışları kapsamında çevre dostu bir alternatif olduğuna dikkat çekerken, bazı teknik detayların altını çizdi. Sistemin verimli çalışabilmesi için yapının dış cephe yalıtımının standartlara uygun olması kritik önem taşıyor. Ayrıca, kombi sisteminden tamamen vazgeçilmesi durumunda, mutfak ve banyo gibi alanlar için sıcak su ihtiyacının harici elektrikli ısıtıcılar ile karşılanması gerektiği belirtildi.