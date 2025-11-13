TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

Muhalefet milletvekillerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin eleştirilerinde "kadınların acizleştirildiği"ni söyleyen AKP Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, muhalefet milletvekillerinin oturduğu sıraları işaret ederek "Sizin başörtülü bir milletvekiliniz yok, başörtülü bir danışmanınız bile yok" diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri Öncü ile sözlü tartışmaya girdi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Biz kadınları tarcihlerine göre sınıflandırmıyoruz" diye tepki gösterdi.

TBMM'DE BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

Öncü, muhalefet milletvekillerinin tepkilerine rağmen sözlerine devam ederek şunları kaydetti:

-Peki siz bu eleştirileri yaparken hakikaten gerçekten rasyonel olarak mı bakıyorsunuz? Bakın ben gerçeği size anlatacağım. Öncelikle ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza 157 milyarlık bütçe 65 yaş üstü yaşlılarımıza 106 milyarlık bütçe. Sosyal konut desteği 100 milyar bütçe. Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına 90 milyar bütçe ve aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 56 milyar bütçe, doğum yardımı ödemeleri için 44 milyar bütçe, ekonomik destek için 23 milyar bütçe, sosyal politika uygulamalarında yeni bir döneme geçiş sağlayan aile ve sosyal destek programımızda başlatarak sosyal politika uygulamalarındaki talep odaklı anlayışı hizmet arz odaklıya dönüştürdük.

-Sadece 5 bin 614 ASDEP personeli ile 9,8 milyon haneye kontrol desteklemek için baktık. Bunun gibi binlerce hizmet modülümüz var. Öncelikle lütfen ama lütfen kadınları şu kafanızdaki çaresiz, modellemenin dışına çıkartın. Bak yıllarca bizi ahırdan çıkartmadınız. Engellilere aynısını yaptınız.

-Engelliyi eğitimden mahrum bıraktınız, kamudan mahrum bıraktınız. Şimdi kadınlara aynı kafayla yaklaşıyorsunuz.

-Kadın konusunda biz iktidar olarak tarih yazdık. Kadını özne haline getirdik. Siz kadını bile yeni öğreniyorsunuz. Kusura bakmayın. Lütfen, aciz pozisyonun dışına çıkartın. Sosyal kalkınmada şu an Türkiye örnek alınan bir ülke ama gerçekleri görmek zorunuza gidiyor."

KADIN BAKANLARIN SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

CHP'li Taşcıer, Öncü'nün "Kadın konusunda biz iktidar olarak tarih yazdık. Kadını özne haline getirdik" sözlerine ilişkin, "Kaç kadın bakan var onu söyleyin" derken, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de "Neden kadın bakan bir tane?" diye sordu.