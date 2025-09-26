Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek bir önceki yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, DEM Parti’den son günlerde gelen Abdullah Öcalan’ın çözüm süreci komisyonunda dinlenmesi talebine ilişkin soruları yanıtladı.

KOMİSYON KARAR VERECEK

Kurtulmuş, Öcalan’ın dinlenip dinlenmeyeceği konusunun henüz komisyon gündemine gelmediğini belirterek, "Gündeme gelirse karar nitelikli çoğunlukla alınacak. Komisyon buna karar verecek. Benim tek başıma vereceğim bir karar değildir" dedi.

Meşruiyet tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meşruiyet verdiklerini" söylemesine ilişkin, "Türkiye’de meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da millet iradesidir. Millet iradesinden başka hiçbir dış ya da iç odağın Türkiye siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, komisyonun yasa hazırlamayacağını, tüm üyelerin uzlaştığı önerileri Meclis’e çerçeve olarak sunacağını söyledi. Kurtulmuş, "Komisyon anayasa komisyonu değil, plan bütçe komisyonu değil, yasa hazırlayacak bir komisyon değil. Temel vazife sürecin başarıyla tamamlanmasını takip etmek, öncülük yapmak ve sonuçta çerçeve oluşturmak" diye konuştu.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Silah bırakma sürecinin tamamlanmasının süreci hızlandıracağını belirten Kurtulmuş, İmralı’dan gelen "örgütü feshediyoruz" çağrısının yerine getirilmesinin önemine dikkat çekti ve, "Örgütün kendini feshettiğini ortaya koyması ile birlikte sürecin çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum" dedi.