AKP, MHP ve DEM Parti’den birer üyenin yer aldığı TBMM'deki süreç komisyonu 24 Kasım’da teröristbaşı Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitti.

Terör örgütüne yakın medya organına konuşan ve heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Komisyon toplantısı Cuma günü yapılmıştı ve o gün karar alındı. Ardından bize hazırlıkların yapılacağı söylendi" ifadelerini kullanırken, "Meclis Başkanlığı bu prosedürleri gerçekleştirdi ve ardından Pazar günü bize, Pazartesi günü bu ziyaretin gerçekleşeceğine dair bilgi gelmiş oldu. Pazartesi sabah çok erken bir saatte kalktık. Üç heyet üyesi olarak Ankara’da buluştuk ve daha sonra İstanbul’a hareket ettik" dedi.

"KOMİSYON ÜYELERİ 'SİZ' DİYE HİTAP ETTİ"

Görüşmede görüntü kaydı olmadığını, tutanak için yalnızca ses kaydı alındığını söyleyen DEM Partili Koçyiğit, Öcalan'ın her bir üyeye konuşurken ismiyle, “Fethi Bey, Hüseyin Bey” şeklinde hitap ettiğini, komisyon üyelerinin de “siz” diye hitap ettiğini söyledi.

Öcalan'ın CHP'nin komisyonda oylamaya dahil olmayarak temsilci göndermemesine ilişkin bir değerlendirmesi olup olmadığı yönündeki soruya ise Koçyiğit şu yanıtı verdi:

"KEŞKE CHP DE GELSEYDİ"

"Öcalan’ın CHP'ye ilişkin düşünceleri aslında biliniyor. CHP'ye dönük İmralı heyetimiz üzerinden değerlendirmeler yapmıştı. Bu değerlendirmelerin bir kısmı da kamuoyuna yansıdı. Cumhuriyetin kurucu partisi olarak CHP'yi önemsediğini, CHP'nin bu sürecin içerisinde mutlaka olması gerektiğine dair değerlendirmeleri kamuoyunun malumu. Bu görüşmede özel olarak CHP’nin gelmemesine dair bir değerlendirmesi oldu ve “Keşke CHP de gelseydi” dedi"

UMUT HAKKI DA KONUŞULMUŞ!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği ve komisyonda yer alan MHP'li komisyon üyesi Feti Yıldız'ın da sık sık dile getirdiği "Umut hakkı" konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya ise Koçyiğit, "Sayın Bahçeli’nin umut hakkına ilişkin değerlendirmesini önemsediğini açıkça söyledi. Bu konudaki değerlendirmesi bu kapsamda kaldı" yanıtı verdi.

AKP üyesi Hüseyin Yayman ve MHP üyesi Fethi Yıldız'ın sorularının ne olduğuna yönelik soruya ise Koçyiğit şu yanıtı verdi:

"PETROL GELİRLERİ NE OLACAK?" SORUSU SORULMUŞ

"Diğer iki heyet üyesi de kamuoyunda tartışılan, kamuoyunun çok merak ettiği, Türkiye’de en fazla Kürt sorunu denildiğinde ya da bu süreç konuşulduğunda gündeme gelen soruları daha öncelikli olarak sordular. Bunun ana eksenini dediğim gibi biraz Suriye oluşturuyor. Suriye’deki entegrasyon ya da 10 Mart mutabakatının uygulanma meselesi. Bazı özel başlıklar da tabii ki soruldu, konuşuldu. Örneğin ‘petrol gelirleri ne olacak’ sorusundan ‘YPG silah bırakacak mı’ gibi sorulara kadar birçok soru soruldu"