TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi.

Görüşmeler esnasında DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı eleştirdi.

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda liyakatsiz kadrolaşma olduğunu dile getirdi.

Sayyiğit "Özellikle devlet tiyatrolarında yaşananlar ülkenin geleceğe 'ümit var' mesajı iletmesini engelleyen düzeyde karşımıza çıkıyor. Sanatsal kaygılar, kurumsal hafıza ve liyakat prensibi maalesef popüler figürlerin nobranlıklarına kurban ediliyor Sayın Bakan" ifadelerini kullandı.

32 yıl boyunca çalıştığı devlet tiyatrolarından ayrılan oyuncu ve tiyatro yönetmen yardımcısı Veda Yurtsever'in sözlerine atıfta bulunacağı sırada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı güldü.

Bunun üzerine Sayyiğit, "Sorumlu arkadaşlardan biri şu an oradan bana bakarak gülüyor. Neyse üzerine alınmış, bu bizler açısından olumlu bir şey" dedi.

Ardından Sayyiğit konuşmasına, "Sayın Yurtsever, diyor ki: 'Kendilerini kurumdan daha değerli gören kibir abidelerinin idaresine teslim edildik. Eşofmanların yerini takım elbiseliler aldığında düşüş başladı. Tek oyun yönetenler başrejisör oldu. Kendi Lale Devirleri için her tuşa basıyorlar.' Şimdi kültürel çeşitliliğin, dilsel zenginliğin ve inançsal farklılığın ilham verdiği kadim coğrafyamızda sanatsal bir kuraklık varsa bunun üzerine Sayın Bakan, sizlerin ve bürokratların oturup düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.