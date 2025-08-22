TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan, toplumun sinir uçlarına dokunan öneriler geliyor. Bir yandan Apo’ya af talepleri dile getirilirken diğer yandan da “Kürtçe üniversite”, “Kürtçe hutbe”, “medreselere resmi statü” ve “ana dilde eğitim” istendi.

Komisyonda konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Temsilcisi Barış Oktay, Diyanet’in Kürtçe hutbe ve vaaz okutmasını istedi; medreselere de resmi statü verilmesini önerdi. Oktay’ın önerileri arasında “Kürtçe eğitim veren üniversite” teklifi de yer aldı.

TOGG FABRİKASI

Oktay medreselere, Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi statü verilmesini, ders kitaplarında Türk-Kürt tarihine ilişkin bölümler de olmasını istedi. Kürtçe üniversite için de şöyle dedi:

“Kürtçe üniversite kurulması Kürt nüfusunun yoğun olduğu İstanbul ve Diyarbakır gibi sembol illerde eğitim açısından önemlidir. Kürt nüfusun yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde milli birlik ve beraberlik için TOGG fabrikası da açılmalıdır.”

TÜRKÇE-KÜRTÇE

Oktay İstanbul Eyüp’te bulunan Piyer Loti Tepesi’ne Kürt tarihçi İdris-i Bitlisi’nin adının verilmesini önerdi “Türkçeleştirilen Kürtçe isimler tabelada çift isimli de olabilir, Türkçe-Kürtçe de olabilir, aksi taktirde Kürt tarihi siliniyor” dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dünkü 5. toplantısında dinlenen Barış Anneleri’nin Kürtçe söyledikleri sözler tutanaklara, “...” şeklinde üç nokta olarak ve “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime ifade edildi” notuyla geçti. Barış Anneleri komisyondaki konuşmalarını Kürtçe yapmak istedi. DEM Parti milletvekilleri “Kürtçe konuşsunlar, biz tercüme ederiz’’ derken Başkan Numan Kurtulmuş bu öneriyi kabul etmedi, anneler Türkçe konuştu. Barış Anneleri’nden Nezahat Teke, “Meclis komisyonundan bir heyet İmralı’ya gitsin” dedi. Türkiye Bozkurt ise “Öcalan şimdiye kadar hiç yanlış yapmadı, bundan sonra da yanlış yapmaz. Kürt halkı ona güveniyor. Gerçek muhatap odur” şeklinde konuştu. Rabia Kıran da “Biz önce Öcalan’ın özgürleşmesini istiyoruz” dedi.