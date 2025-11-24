“Terörsüz Türkiye” hedefi ile kurulan Meclis komisyonu, 32 oyla İmralı’ya gitme kararı alınca ilk istifa da bugün gelecek. Komisyondaki oylamada ret oyu veren Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş komisyondan çekildiğini TBMM Başkanlığı’na bildirecek. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Milletin evladı, milletin temsilcileri aracılığıyla katilinin ayağına götürülüyor. Milli egemenlik yaralanır, milli vicdan sakatlanır, komisyondan çekiliyoruz” dedi.

Komisyon üyesi Altıntaş da “Bu çözüm değil çözülme süreci. Öcalan’a meşruiyet kazandırma hesabı mı var?” diye sordu ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

‘NEYİN HESABI VAR’

“Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile birlikte yaptığımız değerlendirme sonucu komisyondan çekilme kararı aldık. Meclisi teröristin ayağına götürüyorlar. İmralı Adası’nda geçmişte derin acılar yaşandı ve hafızalarda tazeliğini koruyor. Şimdi adaya yapılacak ziyaretin, millet vicdanını kanatacak yeni olaylara vesile olmamasını diliyorum. Biz teröristle pazarlık olmaz diyoruz. Şimdi neyi konuşacaksınız? Zaten söylemek istediği her şeyi söylüyor. İmralı’da anlaşma masası mı kurulacak? Öcalan’a ve PKK’ya meşruiyet kazandırma hesabı mı var?”

Altıntaş süreç içinde akla hayale gelmeyecek isteklerin de ortaya çıktığını belirterek “Bu istekler sıralanıp milletin egemenlik hakkı tartışılıyor. Ana dilde eğitim, üniter devletin yerinden yönetim tarzıyla federe bir devlet haline getirilmesi gibi tartışmalar başlatılıyor” dedi.