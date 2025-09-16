Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın saat 14.00’te onuncu toplantısını yapacak. Toplantıda, “çatışma çözümü” alanında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar, Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse dinlenecek.

Komisyon, 18 Eylül Perşembe günü yapılacak on birinci toplantıda ise bölgedeki aşiret temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iş insanları örgütlerinin görüşlerini alacak.

İMRALI'YA GİTME TARTIŞMASI

Komisyonda en çok tartışılan başlık ise terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dinlenip dinlenmeyeceği. Yeniden Refah, DSP ve HÜDA PAR temsilcileri İmralı’ya gidilmesine karşı çıkarken, AKP’den bu yönde bir açıklama yapılmadı. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin komisyon üyesi Feti Yıldız ise sosyal medya hesabından, “Öcalan’ın beyanlarının alınmasının zaaf oluşturmayacağını” savundu.

"KOMİSYONDA SONUÇLANDIRILMALI"

Komisyon üyesi EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, sürecin başlangıcının İmralı olduğuna dikkat çekerek, “Komisyonun mutlaka Öcalan ile buluşması şart. Bunun biçimi, yöntemi komisyonda tartışılıp sonuçlandırılmalı” dedi.

Bayhan, “Bu süreç İmralı’da başlamış ve orada yürüyen bir süreç. Bu sürecin nasıl ilerleyeceği iktidar tarafından da vurgulandı. Hem Devlet Bahçeli’nin hem Erdoğan’ın, dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın, MİT’in açıklamaları var: Öcalan’ın tutumlarının ne kadar belirleyici olduğu ifade ediliyor. Öyleyse komisyonun mutlaka İmralı ile buluşması şart. Bunun biçimi nasıl olur, ne şekilde olur? Komisyonun İmralı’ya gitmesi daha anlamlı olur; yüz yüze irtibat, soru sorabilmek, konuşabilmek açısından. Ama bunun komisyonda bağıtlanması, sonuçlandırılması lazım. Yani bu sadece Meclis Başkanı’nın veya iktidar bloğunun bir tasarrufu olmamalı. Onun için komisyonda tartışıp sonuçlandırmakta yarar var, kim gidecek, kaç kişi gidecek, nasıl gidilecekse” diye konuştu.