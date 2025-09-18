Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni sürecin 11. komisyon toplantısında tansiyon yükseldi.

'ASKERE, POLİSE HAKARET ET DİYE ÇAĞIRMADIK'

Sözcü TV Muhabiri Emre Sercan İke Ankara'daki son gelişmeleri şöyle aktardı:

"Meclis'teki komisyon olabildiğince sakin geçiyordu. Komisyon söz alan kişiler sürece ilişkin detayları aktarıyordu ancak Mehmet Beşir Şimşek ( Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul- Ulema) Genel Başkan Yardımcısı) konuşmasında özellikle bu süreçte geçmişte yaşananları anlatmaya başladı. Hem terör örgütünün hem de devletin bazı uygulamalarını anlattı. Bu sırada aslında tepki bütün siyasi partilerden geldi. Özellikle ilk tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi. Yıldız, 'Seni buraya davet ettik, askere, polise hakaret et diye çağırmadık' diyerek tepki gösterdi.

'REZALET BİR ŞEY BU ANLATTIKLARINIZ'

DEM Partili Saruhan Oruç 'Bu dille barış yapılabilir mi? Rezalet bir şey bu anlattıklarınız. Şimdiye kadar tahammül ettik söylediklerinize. Ama siz kandan besleniyorsunuz. Utanın kan dökücüler' diyerek tepki gösterdi.

Sonrasında söz alan DEM Partili Cengiz Çiçek ise “Domuz bağlarıyla insanları katlettiniz. Kürtlerin başına bela olan sizsiniz” dedi.

Tartışmanın ardından DEM Parti üyeleri komisyonu terk ettiler.

'ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ DE ÇAĞIRDIK, KATKI VERDİLER'

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu süreçte sakinleştirmeye çalıştırdı ortalığı. Epey tansiyon yükseldi. Kurtulmuş, 'Bakın buraya şehit ve gazi ailelerini de çağırdık. Bakın onlar kullandıkları dil ve üslup ile olabildiğince sürece katkı vermeye çalıştı. Lütfen siz de süreci bu şekilde yorumlamaya çalışın' diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Mehmet Beşir Şimşek'in kullandığı cümleler çok ağır ifadeler içerdiği için partilerin neredeyse tamamında tepkiyle karşılaştık."