'Terörsüz Türkiye' olarak nitelenen süreçte komisyon aşamasına geçildi; TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 5'inci kez toplandı.

Komisyonda tartışılan konulardan çok 'Barış Anneleri' adına konuşan Nezahat Teke ve Rebia Kıran konuşmalarını Kürtçe olarak yapmak istemesi oldu.

Ancak 'Barış Anneleri'nin bu talebi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından reddedildi. Kurtulmuş, Türkçe ile devam edilmesi için uyarıda bulundu.

Sözcü TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu, komisyonda yaşananları aktardı.

"Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri ve dört insan hakları örgütü bugün konuştu.

İkbal Yarıcı, "Gözaltında bir kaybımız var, gözaltındayken kayboldu. Ben Hayrettin Eren’in kardeşiyim" dedi ve o süreci anlattı. Ardından da, "Biz bu komisyonun samimi olduğuna inanmak istiyoruz" dedi.

Bugün dinlenmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan isimlerin birçoğu, "Bu sürecin samimi olduğuna güvenmek istiyoruz ve buna dair elimizden gelen ne varsa bizler yapmak istiyoruz" dedi.

Barış Anneleri konuştu ve Kürtçe konuşmak istedi ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkçe konuşmalarını istedi.

Barış Anneleri ise şöyle dedi: "Ben şu anda kendimi ifade edemem bu şekilde. Eğer Meclis'te Kürtçe konuşamayacağımı bilseydim, yanıma bir tercüman getirirdim."

O isimlerden biri Nezahat Teke'ydi ve şu ifadeleri de kullandı: "Biz şu an mağduriyet yaşıyoruz. Bize Kürtçe konuşturmadığınız için"

Ayrıca "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden beklentimiz şudur: Polis anneleri ve asker anneleriyle bizi bir araya getirin. Artık hiçbir anne ağlamasın. Bizim asıl bu komisyondan istediğimiz budur" dediler."

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Can Coşkun da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Günün dikkat çekici gelişmesi: Kürtçe konuşma izninin komisyonda çıkmaması. Bakalım bu hangi etki-tepki mekanizmasını getirecek.

Normalde bu süreç buraya kadar gelmemiş olsaydı, mesela DEM Parti kanadından anında bir müdahale, komisyonu terk etme gibi eylemler görebilirdik. Bu olmuyorsa, daha dikkatli izlemekte fayda var diye düşünüyoruz."