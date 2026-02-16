Süreç komisyonunda Umut Hakkı tartışması yapılırken komisyonun MHP'li üyesi Feti Yıldız, Terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye dönüşü ve entegrasyon süreci ile ilgili sorulan soruya "Çıkışta daha net şeyler söyleyebiliriz" dedi ama toplantı bitiminde ortak rapor ekibinin üyelerinde sessizlik hakim oldu.

Partilerin Grup Başkanvekilleri ortak rapor için 6. kez toplandı. Beklenti son toplantı olması ve ardından komisyonun toplanarak nitelikli çoğunluk bulunması ile raporun meclise sunulması yönündeydi.

Toplantı öncesinde Umut Hakkına dair mesajlar art arda geldi. CHP'de yasal düzenleme önerileri sıralanırken, MHP, AİHM önerisi yaptı. Mecliste rapor ve umut hakkı görüşülürken İmralı Heyeti de teröristbaşı ile görüştü.

Ankara kulislerin SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu Serdar Cebe ile Ana Haber'de anlattı.

"- Ankara'da art arda toplantılar oldu ve hepsi dikkat çekiyor. Umut hakkının dillendirildiği günde bir tarafta meclis başkanı grup başkanvekilleri ile görüştü. Bir tarafta da İmralı heyeti teröristbaşı Öcalan ile görüştü. Bir de bunlar olurken Meclis Başkanı İçişleri Bakanı ile görüştü. Ortak Raporla ilgili toplantının ardından ise Adalet Bakanı ile bir görüşme yaptı. Bazı kanunlarda değişiklik yapıldığı bir günde İçişleri ve Adalet Bakanı ile yapılan görüşme dikkat çekti.

- Burada bir sessizlik hakimdi. Ortak raporda ortaklaşma çıkmadı. Biz böyle anladık. Bunun son toplantı olması bekleniyordu ama beklenen olmadı. Umut Hakkının tek başına olmayacağı anlamını taşıyor ama o anlama gelebilecek bazı maddelerin olması mı bekleniyor sorusunu akıllara getiriyor."