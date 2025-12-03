TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, üst düzey kamu yöneticilerinin maaşlarına 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören teklifi kabul etti. Düzenleme; genel müdür, kurum başkanı, daire başkanı, il müdürü, müfettiş ve uzman gibi çok sayıda üst düzey bürokratı kapsarken geniş kamu çalışanı grupları düzenleme dışında bırakıldı.

BAZI KADROLAR DEVRE DIŞI KALDI

Teklifin “merkez–taşra” ayrımı nedeniyle; gelir, muhasebe, il göç, il afet, milli emlak ve il planlama uzmanları ile sosyal güvenlik ve ticaret denetmenleri kapsam dışında bırakıldı.

ÖĞRETMEN, POLİS, DOKTOR VE MÜHENDİSLERE ZAM YOK

Düzenleme; öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis, mimar, şehir plancısı gibi kamu çalışanı gruplarını içermiyor. Bu nedenle kamuoyunda geniş kesimlerce beklenti oluşsa da teklif yalnızca kamu bürokrasisinin üst kademelerini kapsıyor.

GENEL KURULA GELECEK

Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi halinde, yüzlerce üst düzey kamu yöneticisinin gelirlerinde önemli artışlar gerçekleşecek.

HANGİ KADROLAR YARALANACAK?

Yapılacak zamdan yararlanacak mesleklerin detayları şöyle:

1.TBMM Genel Sekreteri

SGK Başkanı

AFAD Başkanı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

TÜİK Başkanı

Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları

Büyükelçiler

Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

Genel Müdürler

ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları

TİKA Başkanı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri

Bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri

Defterdar

İl Emniyet Müdürü

İl Müftüsü

2. Kamu kurumlarının merkez teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan:

Başmüfettiş, Müfettiş

Başdenetçi, Denetçi

Başkontrolör, Kontrolör

İç denetçiler

TBMM yasama uzmanları ve stenografları

Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri

Dışişleri meslek memurları

Konsolosluk ve ihtisas memurları

Merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar ve uzman yardımcıları

3. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

4. Kamu Başdenetçisi

TRT Genel Müdürü

YÖK ve ÖSYM Başkanı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri

Yükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri

ÖSYM Başkan Yardımcıları

5.MİAH sınıfındaki görevler:

Merkezde görevli diğer valiler

Kurul Başkanı

Genel Müdür

Strateji Geliştirme Başkanı

Bu görevlerde bulunan merkezdeki valiler

Birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanlar

dereceden aylık alanlar

Diğerleri (Kaymakam adayları hariç)

6. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

7. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışıp 1 ve 2 numaralı kapsama giren personel (Bu personele ayrıca en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılacak.)