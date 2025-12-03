TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, üst düzey kamu yöneticilerinin maaşlarına 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören teklifi kabul etti. Düzenleme; genel müdür, kurum başkanı, daire başkanı, il müdürü, müfettiş ve uzman gibi çok sayıda üst düzey bürokratı kapsarken geniş kamu çalışanı grupları düzenleme dışında bırakıldı.
BAZI KADROLAR DEVRE DIŞI KALDI
Teklifin “merkez–taşra” ayrımı nedeniyle; gelir, muhasebe, il göç, il afet, milli emlak ve il planlama uzmanları ile sosyal güvenlik ve ticaret denetmenleri kapsam dışında bırakıldı.
ÖĞRETMEN, POLİS, DOKTOR VE MÜHENDİSLERE ZAM YOK
Düzenleme; öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis, mimar, şehir plancısı gibi kamu çalışanı gruplarını içermiyor. Bu nedenle kamuoyunda geniş kesimlerce beklenti oluşsa da teklif yalnızca kamu bürokrasisinin üst kademelerini kapsıyor.
GENEL KURULA GELECEK
Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi halinde, yüzlerce üst düzey kamu yöneticisinin gelirlerinde önemli artışlar gerçekleşecek.
HANGİ KADROLAR YARALANACAK?
Yapılacak zamdan yararlanacak mesleklerin detayları şöyle:
1.TBMM Genel Sekreteri
SGK Başkanı
AFAD Başkanı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
TÜİK Başkanı
Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları
Büyükelçiler
Diyanet İşleri Başkanı ve yardımcıları
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
Genel Müdürler
ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları
TİKA Başkanı
Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri
Bakanlık il müdürleri ve bölge müdürleri
Defterdar
İl Emniyet Müdürü
İl Müftüsü
2. Kamu kurumlarının merkez teşkilatındaki genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan:
Başmüfettiş, Müfettiş
Başdenetçi, Denetçi
Başkontrolör, Kontrolör
İç denetçiler
TBMM yasama uzmanları ve stenografları
Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri
Dışişleri meslek memurları
Konsolosluk ve ihtisas memurları
Merkez teşkilatında görev yapan uzmanlar ve uzman yardımcıları
3. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
4. Kamu Başdenetçisi
TRT Genel Müdürü
YÖK ve ÖSYM Başkanı
Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri
Yükseköğretim Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri
ÖSYM Başkan Yardımcıları
5.MİAH sınıfındaki görevler:
Merkezde görevli diğer valiler
Kurul Başkanı
Genel Müdür
Strateji Geliştirme Başkanı
Bu görevlerde bulunan merkezdeki valiler
Birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanlar
dereceden aylık alanlar
Diğerleri (Kaymakam adayları hariç)
6. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel
7. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışıp 1 ve 2 numaralı kapsama giren personel (Bu personele ayrıca en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılacak.)