"Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ikinci toplantısını yarın (8 Ağustos 2025) gerçekleştirecek.
6 Ağustos’ta ilk kez toplanan komisyon, toplantı sonunda bir dizi karar almış, bu kapsamda ikinci toplantının 8 Ağustos’ta yapılması kararlaştırılmıştı.
GİZLİ KOMİSYONDA MİT SUNUM YAPACAK
Yarınki toplantının gündeminde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın, mevcut gelişmelere ilişkin komisyona yapacağı bilgilendirme yer alıyor.
Komisyonun ilk toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, bu sunumların kapalı oturumda yapılacağı ve toplantıya “gizlilik” esasının uygulanacağı bildirildi. Ayrıca, toplantı tutanaklarının kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı konusunda karar yetkisinin komisyonda olduğu, gizli oturumlara ait tutanakların ise kamuya kapalı olacağı ifade edilmişti.
Komisyonun amacı, Türkiye’de terörün sona erdirilmesine yönelik ulusal birlik, toplumsal uzlaşı ve demokratik dayanışma adımlarını değerlendirmek olarak açıklanmıştı.