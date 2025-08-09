Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ikinci toplantısı tamamlandı. Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında komisyon üyelerine sunum yaptı.
Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, komisyonun üçüncü toplantısını 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, “Komisyon; üyelerinin, komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini almak üzere toplanacaktır” ifadelerine yer verildi.