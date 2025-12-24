Siyasetten ekonomiye, Uluslararası ilişkilerden kültür sanata Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV ekranlarında masa yatırılıyor.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel, Türkiye'de son 44 günde yaşanan gelişmeleri fikri takip yaparak inceledi.

'KOMPLE TEORİSİ SESLENDİRMEYECEĞİM'

"- Komplo teorisi seslendirmeyeceğim. Size son 44 günün olaylar zincirini anlatacağım. Bıçak Sırtında 44 Gün diyoruz.

- 11 Kasım'a gidelim. C130 Askeri Nakliye Uçağımız Gürcistan'dan semalarından düştü. 20 şehit verdik. Kara kutusu ile ilgili açıklama yapıldı mı? Hala sabırla bekliyoruz.

- 12 Aralık günü. Erdoğan ve Putin bir zirvede buluştu. Bloomberg o haberi dünyaya geçti. F-35'lerin verilmesi şartı ile S-400'ler sahibine 2,5 Milyar Dolar ödediği Rusya'ya iade edecek. Haber yalanlanmadı.

- 15 Aralık haftasına gidelim. Peş peşe Karadeniz'de Gölge Flosu, Rusların tankerleri vuruldu. Kamikaze dronlarla vuruldu. Türk gemileri de vardı. 3 gemi vuruldu.

- Karadeniz'den İç Anadolu'ya doğru ilerleyelim. Türkiye'ye İHA akını başladı. Hem Ankara hem Kocaeli. Sanki adrese teslim gibi. Soruşturma devam ediyor.

- 23 Aralık'a gidelim. Ankara'da uçak düştü. Libya Ordusu Komuta Kademesi yitirildi."

'BİR GÖRÜNMEZ EL Mİ VAR'

"- Tüm bunlar 44 günde oldu. Dikkat Suriye'de SDG silah bırakması, Şam'a, Şara yönetimine katılması konusunda Türkiye irade beyan ediyor. İbrahim Kalın, MSB Yaşar Güler ve Hakan Fidan Şam'a gitti. Ardından Netanyahu G. Kıbrıs'ı yanına aldı. Doğu Akdeniz paylaşımları ile ilgili "Kimse kararlılığımızı test etmesin" dedi.

- Şimdi zihnimizde bir çıkarsama yapalım. Bu akış doğal akış mı yoksa görülmeyen bir el bu akışı yönlendirmekte mi? Bir tür akışa mı Türkiye zorlanmak isteniyor Komplo Teorisi seslendirmeyelim ama bunları da akıldan çıkartmayalım."