Dünya siyaseti 2026'ya hızlı giriş yaptı. Uluslararası medyanın önde gelen organlarından The Economist 2026 yılının ilk kapağında dikkat çeken mesajlar paylaştı.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel, küreselciliğin sesi The Economist dergisinin 2026 yılı ilk kapağını SÖZCÜ TV ekranlarında yorumladı:

"KİMİLERİ KOMPLO TEORİSİ DER"

- The Economist dediğinizde kimileri küreselci der. Yani ABD'nin tüm dayatmalarını kabul edeceksin, sınırları kaldıracaksın. Kimileri de komplo teorisi deri. The Economist bunların önden sellektör yapıcısı olarak tanımlanır.

- 2026'nın yol haritası açısından The Economist'in 2026 ilk kapağını yorumlayalım.

2026'DA OLACAKLAR

- ABD'nin 250. Yılı ve Trump

Trump'a dikkat çekiyor. Dünyada siyasette Trump başat olacak ve 2026'da da böyle devam edecek.

- Jeopolitik sürüklenme ile savaş mı barış mı?

Dünya üç önemli kutup var. ABD, Rusya ve Çin. Rusya Ukrayna'yı ele geçirirse, ABD Güney Amerika'ya oturursa, Çin'de Tayvan'a oturursa... Aralarında bir anlaşma mı var? Buna odaklanıyor The Economist.

- AB'nin siyasi değişimine dikkat

AB resmen kaybedenler kulübü. Aşırı sağın yükselişi, Ukrayna, ABD'nin tavrı, ticaretin zayıflaması, AB'de işler eskisi gibi olmayacak.

- Zayıflama ilaçlarının yükselişi

Bu yıl dünyada zayıflama ilaçlarının damga vurduğu yıl olacak.

Ekonomiler sarılacak, spor gerilim yaratacak

- Siyasetin nobranlığından sporun dingleştiri tavrı çıkar mı? Hayır, ABD merkezli spor alanında skandallar yaşanacak deniyor.

- Komplo Teorilerine mesafeliyiz. İnceliyoruz, küreselcilerin çıkarımı bu. Bilelim ve kendi fikrimizi seslendirelim"