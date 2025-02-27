Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD’a başlatılan soruşturma sonrası AKP kongresinde yaptığı konuşmada muhalefeti, “komprador burjuvazinin sözcülüğüne soyunmakla” suçlamıştı, muhalefetten tepkiler sürüyor.

‘BAĞIMSIZ TÜRKİYE’ DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “68 kuşağının Türk siyasetine kazandırdığı komprador burjuvazi kelimesini TÜSİAD’a karşı söylüyor. TÜSİAD komprador burjuvazinin temsilcisi de bu beşli çete ile kırk haramiler ve yanı başından ayrılmayan MÜSİAD proletaryanın temsilcisi mi? İlla 68 kuşağından bir slogan benimseyeceksen bir zahmet BOP eş başkanlığını bırak da ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ demeye çalış” açıklaması yaptı.

Cevdet Akay

CHP’li Cevdet Akay ise, “Komprador yaftası yapıştırılan iş insanlarınız yerli ve milli kazancını vergilendiren, devlete olan yükümlülüklerini yerine getiren ülkemizin yüz akı şirketleri. İktidar, 10 yılda 7 milyar 506 milyon 378 bin 587 liralık vergi borcunu sildi. Vergi ödemekten kaçan, milleti sömüren şirketleri yerli ve milli ilan ediyor ama milletin alın terine sahip çıkanlara ‘komprador’ yaftası yapıştırıyor. İktidar ‘komprador burjuvazi’ arıyorsa etrafına ve ihale yağmuru ile çeteleşen müteahhit takımına baksın” dedi.

240 MİLYAR İHALE

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de “Erdoğan’ın TÜSİAD’a yönelik ifadeleri yakışmadı. TÜSİAD’ı komprador burjuvazi olarak tanımlaması, devlet kaynaklarının tüm milletin refahı için kullanıldığını vurgulaması; gerçeği yansıtmıyor’’ dedi ve şunları söyledi:

Turhan Çömez

“TÜSİAD bir sivil toplum örgütü ve anayasanın her vatandaşa verdiği ifade özgürlüğünden hareketle durum tespiti yapıp, önerilerde bulundu. Erdoğan’ın buna sert biçimde karşılık verip, TÜSİAD’ı hedef göstermesi çok yanlıştır. Türkiye’deki ihracat, istihdam ve verginin önemli bir kısmı TÜSİAD üyelerince temin ediliyor. Erdoğan’ın ‘Milletin kaynaklarını belli sermaye gruplarına peşkeş çekmiyoruz’ ifadesi de gerçek dışıdır. 23 yıllık AKP rejiminde yandaş sermaye sınıfı yaratıldı, bunlara çok özel imtiyazlar tanındı. Beşli çeteye 240 milyar dolarlık ihale, 128 kez de vergi indirimi verildi. Erdoğan ve iktidar, değerlendirmelere tepki verip süreci yargıya taşıyacağına, eleştirilere kulak versin. Bu ülke ancak konuşan Türkiye ve konuşan Türkiye’ye kulak veren iktidarla demokratik olgunluğu yakalayabilir”

KOMPRADOR NE DEMEK?

Komprador Portekizce kökenli. Sermayeye aracılık eden, yabancı güçlerin çıkarlarını temsil eden kişiler veya gruplar için kullanılıyor. Fransızca kökenli burjuvazi kelimesiyle birleştiğinde emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden bir sınıfı tanımlıyor.