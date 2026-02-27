Batı Asya’nın yüksek platolarında yer alan Ermenistan, turizm sektörünü canlandırmak amacıyla giriş kurallarında kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Yeni karara göre, aralarında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık vatandaşlarının da bulunduğu 113 ülkeden gelen ziyaretçiler, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar ülkeyi vizesiz ziyaret edebilecek.

180 GÜNLÜK MUAFİYET TANINDI

Yeni uygulama kapsamında, hedef ülkelerden gelen yolcular bir yıl içerisinde toplamda 180 güne kadar vizesiz konaklama hakkına sahip olacak. Muafiyet kapsamına alınan gruplar arasında şunlar yer alıyor:

Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkeleri (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn dahil).

Birleşik Krallık ve ABD vatandaşları.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için geçerli oturma iznine sahip olan kişiler.

TURİZM HAREKETLİLİĞİNİ YIL GENELİNE YAYMAYI AMAÇLIYOR

Ermenistan Turizm Komitesi, bu kararın temel amacının ülkenin kültürel mirasını ve doğal manzaralarını daha geniş bir kitleye tanıtmak ve turizm hareketliliğini yıl geneline yaymak olduğunu belirtti. Ortaçağ manastırları, anıtsal mimarisi ve rüzgarlı zirveleriyle öne çıkan ülke, Avrupa'dan kısa ve orta menzilli uçuşlarla erişilebilir bir destinasyon olma özelliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Ermenistan Turizm Komitesi Başkanı Lusine Gevorgyan, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, bu kararın dünya genelindeki gezginler için açık bir davet niteliği taşıdığını ifade ederek, “Ermenistan açık ve misafirperver bir ülke; kültürümüzü, manzaralarımızı ve misafirperverliğimizi 2026 boyunca daha çok ziyaretçiyle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.