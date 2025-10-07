İran, küresel enerji piyasalarını sarsacak büyüklükte yeni bir doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Ülkenin güneyindeki Fars eyaletinde yer alan Pazen Gaz Sahası’nda tam 10 trilyon fitküp (yaklaşık 283 milyar metreküp) doğalgaz bulundu.

“YERİN ALTINDA DEV BİR SERVET YATIYOR”

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, keşfin ülke ekonomisi için tarihi bir dönüm noktası olabileceğini açıkladı. Paknejad, sahada 10 trilyon fitküp gaz tespit edildiğini ve geri kazanım oranının yüzde 70’e ulaşması halinde en az 7 trilyon fitküp gazın kullanılabileceğini söyledi.

Yeni rezervin, son dönemde artan enerji kesintileri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle zor günler yaşayan İran için büyük bir rahatlama getirmesi bekleniyor.

İRAN, DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK GAZ REZERVİNE SAHİP

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin 2021 verilerine göre İran, 34 trilyon metreküplük kanıtlanmış rezervle Rusya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci doğalgaz zengini konumunda. Bu miktar, dünya genelindeki toplam rezervlerin yüzde 17’sine karşılık geliyor.

Ancak devasa yeraltı servetine rağmen İran, ABD’nin 2018’de yeniden devreye aldığı yaptırımlar nedeniyle enerji projelerinde istediği ilerlemeyi kaydedemedi. Yaptırımlar, Total gibi Batılı enerji devlerinin ülkeden çekilmesine yol açmıştı.

ENERJİ DENGELERİ DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlar, Pazen sahasındaki bu keşfin sadece İran için değil, küresel enerji dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Eğer İran bu rezervi işleyip dünya pazarına sunabilirse, doğalgaz fiyatlarında yeni bir döneme girilmesi kaçınılmaz görünüyor.