Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi’nde, aynı binada oturan komşular arasında tartışma çıktı. İddiaya göre bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, komşu aileyle yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine ailenin 6 yaşındaki çocuğu Efecan B.’yi bıçakladı.
Yaralanan çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Efecan B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, şüpheli kadının küçük çocuğa bağırdığı ve kaçmaya çalıştığı sırada bıçakladığı görülüyor. Görüntüler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.
Gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.