Türkiye'de suç oranının en yüksek olduğu ilçe Esenyurt'ta meydana gelen komşu kavgası, kısa sürede büyüyerek mahalle geneline yayıldı.



İhbar sonrası olayları yatıştırmak için kavganın yaşandığı sokağa gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti.



POLİSE 'ÇOCUK' YUMRUĞU



Bu sırada kavganın taraflarıyla konuşan bir polise memuru, beklemediği anda bir çocuğun yumruklu saldırısına uğradı. Polis memurunun saldırıda bulunan çocuğa yönelik girişimleri bölgedeki insanlar tarafından engellenirken, polise yumruk atan çocuk ise olay yerinde bekleyerek kolluk ekipleriyle tartışmaya devam etti.



Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki topladı.