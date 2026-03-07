Yunan basınında çıkan haberlerde, İran'ın ABD hedeflerine yönelik tehditlerinin, Patriot uçaksavar füze bataryasının Kerpe Adası'na yerleştirilmesi ihtiyacını doğurduğu ileri sürüldü. Bu kararın, Orta Doğu'daki kargaşa nedeniyle Yunanistan'ın hava savunma gücünü artırma ihtiyacı çerçevesinde alındığı savunulan haberlerde, MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasının Girit ve Rodos adalarının arasındaki Kerpe Adası'na yerleştirilmesinin güneydoğu Ege'nin hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddia edildi. MIM-104 Patriot uçaksavar füze bataryasını Kerpe Adası'na sevk eden Yunanistan daha önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) savunma desteği vermek amacıyla iki firkateyn ve 4 F-16 savaş uçağını GKRY'ye göndermişti.

