İran’da yıllardır etkisini artıran kuraklık, su kaynaklarının kritik seviyeye gerilemesine yol açarken hükümet, çözüm için radikal seçenekleri gündemine aldı. Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, su arzındaki ciddi daralma nedeniyle komşu ülkelerden su satın alabileceklerini açıkladı.

KOMŞULARDA KURAKLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Dış kaynaklı su tedarikine açık olduğunu duyuran İran'ın su için kapısını çalacak aday ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor. Ancak Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri de Türkiye’nin İran sınırındaki illerinde son bir yıldır orta ve şiddetli kuraklığın hakim olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan Türkiye'nin birçok bölgesi de yağış azlığı nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya.

Türkiye dışında İran’ın çevresindeki tablo da iç açıcı değil. Irak, Afganistan ve Pakistan’ın yanı sıra bölgenin büyük bir kısmı şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

SON 60 YILIN DÖNEMİ EN KURAK DÖNEMİ

İran Meteoroloji Kurumu, 2025 sonbaharını ülkenin son 60 yıldaki en kurak sezonu olarak tanımlıyor. Yağışlardaki düşüş özellikle başkent Tahran ve çevresinde belirginleşirken, bölgede yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 40 azaldı. Su rezervlerinin kritik seviyeye indiği ülkede yetkililer, yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Tahran’da kısmi tahliyenin dahi gündeme geldiğini hatırlatıyor.

BM 'SU İFLASI' OLARAK NİTELENDİRDİ

Kuraklığın ana nedenlerinden biri iklim değişikliği olarak gösterilirken, uzmanlar yanlış tarım politikalarının krizi derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

İran’da su tüketiminin yüzde 90’ı tarımsal faaliyetlerde gerçekleşirken, hükümetin halen su ihtiyacı yüksek ürünlere destek vermesi eleştirilere neden oluyor.

Birleşmiş Milletler uzmanı Kaveh Madani, Forbes’ta yayınlanan değerlendirmesinde İran’daki durumu “su iflası” olarak nitelendirerek, “Bu sadece bir su krizi değil; doğanın yenileyebileceğinden daha fazla su tüketen sistemin çöküşü” ifadelerini kullandı.