Türkiye'ye komşu ülkede 710 bin yıldır uyuyan yanardağ yeniden hareketlendi. Bölgedekiler kokuyu ihbar edince gerçek ortaya çıktı.

İran’ın güneydoğusunda yer alan Taftan Yanardağı’nda, 710 bin yıl sonra yeniden hareketlilik tespit edildi. Geophysical Research Letters dergisinde 7 Ekim’de yayımlanan araştırmaya göre, volkanın zirvesine yakın bir bölgedeki zemin Temmuz 2023 ile Mayıs 2024 arasında 9 santimetre yükseldi.

Uzmanlara göre bu durum, yüzeyin altındaki gaz basıncının arttığını gösteriyor. Araştırmayı yürüten volkanolog Dr. Pablo González, “Taftan artık ‘sönmüş’ değil, ‘uyuyan’ bir yanardağ olarak değerlendirilmeli” dedi.

BÖLGEDEN SÜLFÜR KOKUSU İHBARI GELDİ

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-1 uydusu sayesinde volkanın altındaki hareketi fark etti. İlk ölçümlerde herhangi bir aktivite görülmezken, 2023’te bölgeden gaz sızıntısı ve yoğun sülfür kokusu ihbarları geldi.

Uydu verilerine göre, volkanın yüzeyindeki yükselmenin kaynağı yaklaşık 500 ila 600 metre derinlikte bulunuyor. Bilim insanları, bu hareketin gaz birikimi veya magmanın yukarıya doğru hareket etmesi sonucu oluştuğunu düşünüyor.

PAKİSTAN SINIRINDA YER ALIYOR

Dr. González, şu an için bir patlama riski bulunmadığını, ancak artan gaz basıncının gelecekte “sessiz bir salınım” ya da “şiddetli bir patlama” şeklinde dışa çıkabileceğini vurguladı.

3 bin 940 metre yüksekliğindeki Taftan Yanardağı, İran-Pakistan sınırında yer alıyor ve aktif fumarollerinden sülfür kokulu gazlar çıkıyor. İnsanlık tarihi boyunca patlamadığı bilinen volkan, artık bilim dünyasının yakından izleyeceği potansiyel aktif yanardağlar arasında gösteriliyor.