2023 yılında Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile sözleşme imzalayan ve Türkiye'den doğalgaz alımına başlayan Bulgargaz şirketi, 2024 yılının temmuz ayı itibarıyla ödemeleri durdurdu.

BOTAŞ'a 4 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğu öğrenilen şirkete doğalgaz aktarımı tamamen kesilirken, şirketin mali darboğaza girmesi nedeniyle borçlarını ödeyememesi Bulgaristan'da büyük bir kaosa neden oldu.

13 YILLIK SÖZLEŞME KRİZ ÇIKARDI

2023 yılının ocak ayında imzalanan 13 yıllık sözleşme ile Bulgargaz, her yıl Türkiye'den 1,5 milyar metreküp gaz satın alacağını taahhüt etti. Şirketin geri kalan süreçte gaz alımından vazgeçse bile sözleşmedeki bedeli ödemek zorunda kalması, Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov'un devreye girmesine neden oldu.

'200 YIL BOYUNCA TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAKLAR'

Enerji Bakanı, Stankov, Bakanlar Kurulu'nun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan anlaşmanın Bulgaristan ve devlet şirketi olan Bulgargaz'ı dezavantajlı duruma düşürdüğüne dikkat çekerek, "Şirketin önümüzdeki 200 yıl boyunca elde edeceği kârı fiilen Türk gaz operatörüne devrettiğini" belirtti.





Stankov, anlaşmanın herhangi bir fesih maddesi içermediğini ve devlet üzerindeki mali yükü artırdığını belirtirken, ilerleyen günlerde Türkiye ile yeni bir görüşme yapılacağını belirtti.