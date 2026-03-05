Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaklaşık 30 yıldır birlikte olan Anna Hakobyan, uzun süreli birlikteliklerini sürpriz bir kararla sonlandırdıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile ayrılık haberini duyuran Hakobyan, Başbakanlık resmi konutundan taşınacağını ve ilişkilerinin sona erdiğini belirtti. Hiçbir zaman resmi nikah kıymayan ancak dört çocuk sahibi olan çiftin bu kararı, ülke kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA YAPTI

Hakobyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, ayrılık konusunun tartışmaya açık olmadığını vurgulayarak özel hayatına saygı gösterilmesini talep etti. Ayrılık nedenine ilişkin detay vermeyen Hakobyan, "Yakın ve uzak tüm dostlarımı, tanıdıklarımı, bilinen ve bilinmeyen herkesi bilgilendiriyorum ki bu konu benimle tartışmaya açık değildir. Lütfen bu mesele üzerinde konuşarak zaman kaybetmeyin, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Hakobyan ayrıca, eğitim odaklı "My Step" (Adımım) Vakfı'ndaki icra direktörlüğü görevini sürdüreceğini, vakıfla ilgili iddia edilen usulsüzlükler nedeniyle hakkında bir ceza soruşturması açılması ihtimaline karşı ise "Hayat bu, yaşayıp göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

PAŞİNYAN EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Başbakan Nikol Paşinyan ise yaptığı kısa açıklamada, Hakobyan’ın kararına saygı duyduğunu ifade ederek özür diledi. Paşinyan, "Son 30 yılda en zor günlerimde yanımda oldu; desteğim ve dayanağımdı. Benim onun için aynı şeyi yapıp yapamadığımdan emin değilim. Belki de daha fazla kırgınlığa sebep oldum, bunun için özür diliyorum" dedi.

Basın kaynaklarında yer alan bilgilere göre, çiftin yıllarca resmi nikah yaptırmamasının nedeninin, Paşinyan’ın kariyerinin erken dönemlerinde karşı karşıya olduğu siyasi ve hukuki riskleri minimize etme stratejisi olduğu biliniyor.