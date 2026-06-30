İngiltere’den ailesiyle birlikte Türkiye’ye tatile gitmek üzere yola çıkan gurbetçi bir vatandaşın yolculuğu, Bulgaristan sınırında adeta kabusa döndü. Yeni satın aldığı SUV model aracıyla Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’na gelen Tarık isimli gurbetçi, belgelerdeki karmaşa ve sistem hatası nedeniyle aracını sınırda bırakmak zorunda kaldı.

Olay, kısa süre önce satın alınan aracın orijinal ruhsatının satıcı firma tarafından yanlış adrese gönderilmesi ve gurbetçi vatandaşın sadece ruhsat fotokopisiyle yola çıkmasıyla başladı. Bulgaristan gümrüğünde yapılan kontroller sırasında, yetkililer aracın sistemde "çalıntı" olarak göründüğünü iddia ederek araca el koydu.

HATAYI DÜZELTMEK İÇİN 16 BİN STERLİN ÖDENDİ

Sorunu çözmek adına aracı satın aldığı firmayla irtibata geçen gurbetçi vatandaş, sistemdeki hatanın düzeltilmesi için yaklaşık 16 bin sterlin ödemek zorunda kaldı. Yapılan ödemenin ardından firmanın gönderdiği "araç çalıntı değildir" ibareli resmi belgeler ise bu kez Bulgar makamları tarafından kabul görmedi.

Artı33'de yer alan habere göre, belge krizinin aşılamaması üzerine lüks SUV sınır kapısında alıkonulurken, gurbetçi aile yolculuğuna taksiyle devam ederek Türkiye’ye giriş yapabildi. Sınırda yaşanan mağduriyetin ardından İngiliz Konsolosluğu aracılığıyla avukat desteği talep edildiği ve aracın geri alınabilmesi için Bulgaristan'da hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.