İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkede hızla düşen doğum oranları ve artan yaşlanma eğilimine dikkat çekerek, nüfus kaybının İran’ın karşı karşıya olduğu en büyük stratejik tehditlerden biri olduğunu söyledi. Mumini, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde ülke nüfusunun önümüzdeki 75 yıl içinde yarıdan fazla azalarak 40 milyonun altına düşebileceği uyarısında bulundu.

Bugün yaptığı açıklamada İran nüfusunun bir asır dolmadan ciddi biçimde eriyebileceğini belirten Mumini, şu anda 92 milyonu aşan nüfusun hızla yaşlandığını ve bunun iş gücü ile emeklilik sistemi üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu ifade etti.

AZ ÇOCUK YAŞAM TARZI HALİNE GELDİ

Cumhurbaşkanı ve yetkililere seslenen Mumini, nüfus düşüşünün yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını vurguladı. Az çocuk sahibi olmanın bazı kesimlerde bir yaşam tarzına dönüştüğünü söyleyen Mumini, aile yapısındaki sosyolojik değişime dikkat çekti.

Enflasyon ve geçim sıkıntısının doğum oranlarını olumsuz etkilediğini kabul eden Bakan, çözümün sadece mali teşviklerle sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.

DEVLETİN TEŞVİK POLİTİKASI İŞE YARAMADI

İran’da, Dini Lider Ali Hamaney’in talimatıyla 2021’de yürürlüğe giren “Aile ve Gençlik Koruma Yasası” ise beklenen etkiyi yaratamadı. Evlilik kredileri ve arsa tahsisi gibi teşviklere rağmen doğum oranları düşüşünü sürdürdü. Resmi verilere göre, 2021’de 1,1 milyon olan yıllık doğum sayısı 2025’te 911 bine geriledi.

İran’ın nüfus politikalarının son yıllarda keskin değişimler yaşadığını hatırlatan uzmanlar, 1990-2010 döneminde uygulanan sıkı nüfus kontrolü politikalarının ardından, 2012’de Hamaney’in nüfusu 150-200 milyona çıkarma hedefini ortaya koyduğunu ancak bu hedefin giderek daha da uzaklaştığını belirtiyor.