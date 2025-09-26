Türkiye’de son dönemde yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artış, vatandaşların temel ihtiyaçlara erişimini zorlaştırdı. Avrupa'nın krizden çıkmış ülkesi olan Yunanistan’daki temel gıda fiyatları Türkiye ile karşılaştırıldığında acı tablo ortaya çıktı. Türkiye’de asgari ücret 22 bin 104 TL iken, Yunanistan’da asgari ücret yaklaşık 940 Euro seviyesinde bulunuyor.

KOMŞUDA BU PARAYA AİLE DOYUYOR

Marketlerdeki temel besinler ve günlük harcamalar, Yunan vatandaşlarının alım gücünün Türkiye’ye göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Temel besin kaynaklarının Yunanistan'daki aylık masrafı

Yunanistan'da ev kiraları 300 ile 900 Euro arasında değişirken, Türkiye'de kiralar en düşük 20 ile 30 bin bandında değişiyor.

SU FATURALARI 3 AYDA BİR GELİYOR

Elektrik ve su faturaları ise Türkiye'de cep yakarken; Yunanistan'da yine çok düşük seviyelerde. Yunanistan'da elektrik faturası 80 ile 160 Euro arasında değişirken; su faturası 30 ila 60 Euro arasında değişiyor. Ancak Yunanistan'da su faturaları 3 ayda bir geliyor.

2 YILDA SIFIR ARAÇ ALINABİLİYOR

Yunanistan'da asgari ücretle geçinen bir kişi. 2 yılda sıfır elektrikli otomobil sahibi olabiliyor. Yunan devleti elektrikli araçları destekleyecek politikalar uyguluyor. Otomobilin 3'te birini ödeyen yunan vatandaşları geri kalan ücreti faizsiz bir şekilde devlet desteği ile ödeyebiliyor.

TÜRKİYE'DE HAYAL BİLE KURULMUYOR

Türkiye'de araba fiyatları ve araba alım gücüne bakıldığında; fiyat aralığı kıyaslanamayacak şekilde açık. Türkiye'de asgari ücretli bir vatandaş bırakın 2 yılda araba almayı; elektrikli aracın hayalini bile kuramıyor.