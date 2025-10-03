Sendikaların çağrısıyla gerçekleşen 24 saatlik genel greve taksiciler, metro ve otobüs şoförleri, tren ve feribot çalışanları katıldı. Öğretmenler, sağlık görevlileri ve kamu çalışanları da iş bıraktı. Atina ve Selanik'te binlerce kişi sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti. Sendikacılar, uygulamayı "Orta Çağ'a dönüş" olarak nitelendirdi.

"BU BİR YAŞAM DEĞİL, BİZ DE ROBOT DEĞİLİZ"

Protestolarda uzun mesai saatlerinin insanlık dışı olduğuna dikkat çekildi. Atina Havalimanı'nda çalışan Manos Milonas, "13 saat çalışıp üzerine 3 saat de yolda geçiriyoruz. Bu bir yaşam değil, biz robot değiliz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir otel çalışanı olan Electra ise "Kağıt üzerinde gönüllülük var ama reddedenin işine son veriliyor. Bu resmen şantaj" ifadelerini kullandı.

Hükümet ise düzenlemeyi, "Daha çok çalış, daha çok kazan" mantığıyla savunuyor. Ancak sendikalar, yeni yasayla işçilerin baskı altında bırakılacağını, fazla mesainin zorunlu hale geleceğini belirterek geri adım atılmasını talep ediyor.