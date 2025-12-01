Yunanistan’da çiftçiler ayaklandı. Traktörler Atina'ya giden yolları tıkarken polis, geçim sıkıntısından şikayet eden çiftçilerle çatıştı. Biber gazı ve coplar öfkeli çiftçileri durduramadı.

Larissa yolunda polis aracı çiftiçilerin el birliğiyle devrildi. Dev traktör konvoyu Pazartesi günü Atina Selanik ulusal yolunu tamamen kapadı.

Karditsa çiftçilerinin traktörleri de E65 otoyolunu dün olduğu gibi bugün de bloke etmeye devam etti. Ülkenin atardamarları olan otobanlar traktörden geçilmiyor.

Çiftçiler, sorunlarına çözüm gelene kadar barikatlarda kalacaklarını söylüyor. Yunan polisiyle çatışan çiftçiler, Nikaia’da bir toplantı yaparak sonraki adımlarını belirlemeyi planlıyorlar.

ÇİFTÇİLER GÖZALTINA ALINDI

Eylemlerin ilk günü gergin geçti ve çatışmalar yaşandı. Çiftçiler artan üretim maliyetlerini, düşük ürün fiyatlarını ve Tarımsal Ödemeler ve Kontrol Kurumu (OPEKEPE) ödemelerindeki gecikmeleri ve yolsuzlukları protesto ediyor.

Gözaltına alınanların hızlı yargılama için Larisa Adliyesine çıkarılması bekleniyor. Platykampos’ta da yolu kapatan polis aracını devirmeye ve bir ekip otosunu el birliğiyle yoldan kaldırmaya çalışan çiftçilerle polis arasında arbede çıktı.

Polis biber gazı kullandı. Olaylarda üç çiftçi gözaltına alındı. İki çiftçi ve iki polis yaralandı. Nikaia’da polisle yaşanan arbedenin ardından çiftçilerin öfkesi arttı. Bazı çiftçilerin gözaltına alınması gerginliği had safaya çıkardı.

Nikaia barikatından bir heyet Larisa Emniyet Müdürlüğü önüne giderek gözaltılar hakkında bilgi istedi ve trafiği kesip arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Talepleri kabul edilmeyince protestoların şiddeti arttı.

TRAKTÖRLER YUNANİSTAN'I KİLİTLEDİ

Protestolar büyümeye devam ediyor. Eylemlere yeni katılan çiftçiler, yeni barikatlar kuruyor. Doğu Selanik’te Malgara gişeleri yakınında da yeni bir blokaj bekleniyor.

Çiftçiler sabah saatlerinde merkez meydanda toplanıp yaklaşık 10.00’da gişelere gitmeye hazırlanıyor.

Trikala çiftçileri ise federasyonlarının açıklamasına göre çarşamba günü Megalochori kavşağında barikat kuracak.