Atina Eleftherios Venizelos başta olmak üzere Selanik ve turistik adalardaki havalimanlarında binlerce yolcu mahsur kaldı.

Sorunun ne zaman çözüleceği henüz açıklanmadı.

Bu saat 09:30 itibarıyla Yunanistan genelindeki tüm havalimanlarında iletişim sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle “blackout” (tam kararma) yaşanıyor. Atina FIR hattı tüm uçuşlara kapatıldı.

Yunanistan sivil havacılığını felç eden olayda, Kontrol Merkezlerindeki merkezi telsiz haberleşme sistemlerinde ciddi bir teknik sorun yaşandığı bildirildi. Sorun nedeniyle uçakların kalkış ve iniş yapması imkansız hale gelirken, havada olan uçaklar en yakın güvenli bölgelere yönlendiriliyor.

Yunanistan havacılık kaynaklarından ve yerel haber merkezlerinden edinilen güncel bilgilere göre durumun ciddiyeti şu şekildedir:

SİSTEM ÇÖKÜŞÜ

Arıza, Hava Trafik Kontrolörlerinin uçaklarla iletişim kurmasını sağlayan ana radyo frekans sistemlerinde meydana geldi. Güvenlik protokolleri gereği, iletişim olmadan uçuş trafiği yönetilemediği için hava sahası derhal kapatıldı.

MAĞDURİYET

Atina Eleftherios Venizelos başta olmak üzere Selanik ve turistik adalardaki havalimanlarında binlerce yolcu mahsur kalmış durumda.

SÜRE BELİRSİZLİĞİ

Teknik ekiplerin sorunu gidermek için yoğun bir çalışma yürüttüğü, ancak sistemlerin ne zaman normale döneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.

KOMŞU ÜLKELER TEYAKKUZDA

Atina FIR’ının (Uçuş Bilgi Bölgesi) kapanması nedeniyle, Avrupa’dan Orta Doğu’ya giden rotalarda ciddi sapmalar ve iptaller yaşanıyor. Türkiye ve İtalya hava sahalarında trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

Not: Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (YPA), sorunun bir siber saldırı mı yoksa donanımsal bir arıza mı olduğu konusunda henüz detaylı bir rapor yayınlamadı.

Atina havaalanındaki mevcut veriler şöyle:

• Kalkışa hazır olan 8 uçak kalkış yapamadı ve park alanlarına geri döndü.

• Atina'ya inmesi planlanan 3 uçak, burada iniş imkanı olmadığı için başka havaalanlarına yönlendirildi.

• 4 uçuş tamamen iptal edildi.

• Toplam 75 uçuş gecikti