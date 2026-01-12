Ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar iki haftayı geride bırakırken, insan hakları izleme grubu HRANA, son verilere göre 490’ı gösterici, 48’i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 600’den fazla kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

İranlı yetkililer ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir bilanço paylaşmazken, uluslararası ajanslar da rakamları bağımsız olarak doğrulayamadıklarını bildirdi.

REJİM DESTEKÇİLERİ DE SOKAĞA İNDİ

Protestoların 15. gününde hükümet destekçileri de geniş katılımlı gösteriler düzenleyerek rejime destek sloganları attı.

Yetkililer, gösterilerin “yabancı destekli” olduğunu savunurken, ülkede rejim karşıtı ve yanlısı grupların karşı karşıya gelme ihtimali endişe yaratıyor.

Tahran Büyük Çarşı’da başlayan ve birçok kente yayılan protestoların seyrine ilişkin belirsizlik sürüyor.