Yunanistan’ın Serez ilinde bir süredir restore edilmeyi bekleyen ve 1492-1493 yıllarında Serez’de Gedik Ahmet Paşa’nın oğlu Mehmet Bey tarafından inşa edilen Gedik Ahmet Paşazade Mehmet Bey Camii'nin duvarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından “Buraya işeyin” yazıldı.

Camiye yapılan çirkin saldırı sonrası yapılan açıklamada “Öncelikle Kültür Bakanı Lina Mendoni başta olmak üzere, tüm yetkili birimlerin harekete geçerek bu saldırıların mümkün mertebe önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alması, ülkenin zenginliği olan bu tür tarihi eserler ve kutsal mekanlar restore edilerek gelecek nesillere aktarılması sağlanmalı. Unutulmamalıdır ki Yunanistan genelinde hali hazırda ayakta olan ve restore edilmeyi bekleyen yaklaşık 1.300 Osmanlı eseri bu ülkenin zenginliğidir. Ancak her taşında bir tarih, her köşesinde bir anı gizlemektedir” denildi.