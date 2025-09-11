Olay, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesinde meydana geldi. Konutlardan birinde bir kişinin bağırma sesi ile çığlık atan ağlayan çocuk sesini duyan komşularının ihbarı üzerine polis ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi.

Adrese giden ekipler kapının açılmasıyla birlikte titreyip ağlayarak kendilerine doğru koşan 3,5 yaşındaki bir çocukla karşılaştı.

ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz çocuğun şiddet görmüş olabileceği şüphesi üzerine adreste inceleme başlatan ekipler, annesi H.A. ile sevgilisi olduğu iddia edilen aynı adreste bulunan M.A.Ö.'yü gözaltına aldı.

CİNSEL İSTİSMAR BULGULARINA DA RASTLANDI

M.D.Ç. adlı erkek çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar, kafasında yara izleri, göz altlarında morluklar ve yanık izleri bulunurken, Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ön muayenesinde ise kafatasında travma, çok sayıda deri altı kanama ve cinsel istismara dair bulgulara rastlandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hayati tehlikesi bulunan çocuk, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İnfial yaratan korkunç olayın ardından polis ekipleri şehir merkezinde bir süre önce otoyıkamacılığı işinde çalıştığı öğrenilen anne H.A. ile yabancı yaban hayatı avcılarına rehberlik yaptığı öğrenilen M.A.E’yi gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra çocuğa şiddet ve istismar suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli anne ve sevgilisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Seydişehir cezaevine konuldu.

Tutuklanan annenin çocuğunun babasının Antalya’da yaşadığı, tutuklanan ve evli olduğu öğrenilen diğer şüphelinin ise vicdansız anneni ile dost hayatı yaşadığı iddia edildi.