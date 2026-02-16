Esenler Turgut Reis Mahallesi Cami Sokak sakinleri, 4 katlı bir binanın en üst katında yaşayan R.V. isimli kadının hayatlarını kabusa çevirdiğini öne sürerek yardım çağrısında bulundu. Yaklaşık 20 yıldır süren gürültü, taciz ve hijyen sorunları nedeniyle mahalleli sokağı kullanamaz hale geldi.

"2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUM TRAVMA YAŞADI"

R.V.'nin dairesiyle bitişik duvarı paylaşan komşusu R.Y., yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

"2 yaşındaki çocuğum sürekli duvarlara vurulması nedeniyle travma geçirdi, korkuyla uyanıyor. 13 ve 9 yaşındaki kızlarım odalarında uyuyamıyor. Sabahlara kadar uyumuyor; tencerelere vuruyor, merdivenleri dövüyor. Eşlerimizin üzerine su atıyor, küfürler ediyor. Ailesi de müdahale etmiyor, devletimiz el atmalı."

"SU DEĞİL İDRAR DÖKÜYOR"

Sokak sakinlerinden S.K., şüphelinin pencerelerden ve balkondan aşağıya döktüğü sıvıların mahallede ağır kokuya ve sineklenmeye yol açtığını iddia etti. S.K., "Döktüğü şeyin idrar ve sirke karışımı olduğunu kokusundan anlıyoruz. Saf su olsa bu kadar ağır kokmaz. Üstelik bir de bize 'Siz cinlisiniz, sapıksınız' diye bağırıyor. Kimileri bu durum yüzünden taşınmak zorunda kaldı" diye konuştu.

BAKKALA GİTMEK İŞKENCE OLDU

Mahalle sakinlerinden D.B., R.V.'nin camının altından geçmemek için yollarını uzattıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kendi dünyasında bir şeyler kurup inanıyor. Kendini korumak için değişik ritüelleri var. Kovayla su dökmek yetmiyor, artık hortum tutuyor. Birisi şikayet ederse tepki olarak daha çok vurup daha çok su döküyor. Gecenin 3'ünde, 5'inde uykumuzdan fırlıyoruz."

Yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan mahalleli, sorunun sadece gürültü kirliliği olmadığını, kadının ciddi psikolojik sorunları olduğunu savundu. Komşular, R.V.'nin hem kendi iyiliği hem de mahalle huzuru için bir rehabilitasyon merkezine veya hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmasını bekliyor.