Muğla’nın Bodrum ilçesine 5 mil uzaklıktaki Kilimli adasında bu gece düzenlenen kutlamalar ve eğlencelerde patlatılan havai fişekler ve dinamitler Bodrum’u ayağa kaldırdı.

YUNANLARADA ZAFER KUTLAMASI YAPTI

Kilimli (Kalimnos) Meydanı’nda Gerantos Muharebesinin 201. Yılı nedeniyle gündüz saatlerinde başlayan zafer kutlamaları bu gecede sürdü.

Saat 21,00 -22.000 sıralarında adanın tepelerinden fırlatılan havai fişekler ve patlatılan dinamitler Bodrum şehir merkezi ile Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük,, Bitez, Gümbet mahallelerinden yoğun şekilde duyuldu.

DİNAMİT SESLERİ BODRUM’UN HER YERİNDEN DUYULDU

Denizden gelen yoğun patlama sesleri paniğe nedene oldu vatandaşlar durum öğrenmek için 112 acil yardım hattını kilitledi.

Bir süre sora Bodrum Gönüllüleri Derneği Başkanı Taner Akbal açıklama yaptı. Akbal “Yunan adalarında her yıl yapılan geleneksel kutlamaların yapıldığını öğrendik, heyecanlanacak bir durum yok açıklaması “ yaptı.