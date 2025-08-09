Sağlık Bakanlığı’nın mali teşviklerine rağmen hekimlerin turistik adalarda görev yapmak istemediği belirtildi. Bazı adalarda yoğun bakım ünitelerinin sağlık personeli eksikliğinden kapatıldığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) tarafından yapılan açıklamada, özellikle turizm döneminde büyük nüfus artışı yaşayan adalarda sağlık sisteminin ciddi baskı altında olduğu belirtildi.

MALİ TEŞVİKLERE RAĞMEN HEKİMLER TURİSTİK ADALARI TERCİH ETMİYOR

Sağlık Bakanlığının sunduğu mali teşviklere rağmen birçok bölgede hekim kadrolarının doldurulamadığı ifade edildi.

ORTOPEDİ DIŞINDAKİ AMELİYATLAR YAPILAMIYOR

Açıklamada, Kiklad Adaları’nın (Mikonos- Santorini- Paros- Milos)en büyüğü olan Nakşa’da yalnızca bir anestezi uzmanının görev yaptığı ve bu nedenle ortopedi dışındaki ameliyatların gerçekleştirilemediği kaydedildi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ PERSONEL EKSİKLİĞİNDEN KAPATILDI

Kefalonya Adası’nda mevcut iki anestezi uzmanından birinin yıl sonuna kadar görevden ayrılmayı planladığı, aynı hastanedeki 5 yataklı modern yoğun bakım ünitesinin ise personel eksikliği nedeniyle kapalı kaldığı bildirildi.

SAĞLIK SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Yunanistan Devlet Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) Başkanı Mihalis Yannakos, mevcut tabloyu değerlendirirken, Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan mali teşviklerin yeterli olmadığını söyledi. Yannakos, "Sağlık sisteminin yeniden yapılanması gerekiyor." dedi.